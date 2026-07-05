ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

حسم منتخب المغرب تأهله رسميًا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على كندا، تلاه تأهل صعب لفرنسا على حساب باراجواي..

وشهدت النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، العديد من المباريات المثيرة والنتائج القوية منذ انطلاقها، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل في الأدوار الإقصائية.

ولا تزال العديد من المنتخبات تملك فرصًا كبيرة لحجز مقاعدها في ربع النهائي، ومن المتوقع الكثير من المفاجآت كما اعتدنا من كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 حتى الآن، مع تحديث القائمة بشكل مستمر.