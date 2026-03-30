ما الذي يدور في ذهن توتنهام؟! روبرتو دي زيربي، الذي يتسم بسلوك مدمر للذات، ليس الرجل المناسب لمواجهة خطر الهبوط، كما أن تعيينه سيشكل خيانة لمشجعي «سبيرز»

يُعد دي زيربي أحد المدربين المتمردين في عالم كرة القدم. ففي عصر أصبحت فيه الكرات الثابتة والفوارق الطفيفة هي السبيل الرئيسي للفوز، لا يزال يفضل الخروج منتصراً من خلال أسلوب لعب يتسم بالثقة والجرأة.

من الناحية النظرية، ينبغي أن يتوافق ذلك مع ما يريده توتنهام وجماهيره. كان أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى توماس فرانك، الذي أُقيل في فبراير بعد أكثر من شهرين من قلبه الجماهير ضده، هو أسلوب اللعب الذي طبقه. أصبح مشاهدة توتنهام أمراً مملّاً، ولم يحقق الفريق حتى تحسناً كبيراً في النتائج مقارنة بسلف الدنماركي، أنجي بوستيكوغلو، الذي اشتهر بتبنيه مبادئ هجومية صارمة.

"أريد أن أستمتع. أنا أعيش حلمًا، ولتعيش حلمًا عليك أن تستمتع"، قال دي زيربي لصحيفة "ذا أثليتيك" عن فلسفته الكروية في عام 2023 عندما كان مدربًا لفريق برايتون. "أول شيء هو الاستمتاع. والثاني هو الحفاظ على العقلية التي كنت أمتلكها عندما كنت لاعبًا. كنت أريد أن أكون بطلًا على أرض الملعب. ولتكون بطلًا عليك أن تحتفظ بالكرة، وأن تمتلك الكرة.

"من هنا يبدأ الاستحواذ على الكرة. كنتُ رقم 10. تفوز بالمباراة من خلال رقم 10 ورقم 11 ورقم 9 ورقم 7، لأنهم اللاعبون الأكثر جودة. ولإظهار جودتهم، يجب وضعهم في المواقف المناسبة للعب. وهكذا يبدأ البناء، لأننا يجب أن نصل إلى رقم 7 ورقم 9 ورقم 10 ورقم 11 بالكرة في موقف جيد".

يمكن لمعظم اللاعبين الذين عملوا تحت قيادة دي زيربي أن يشهدوا بأنه غير طريقة نظرتهم إلى كرة القدم. كما أن سجله الأخير يبدو وكأنه من النوع الذي عادة ما يسعى إليه توتنهام، حيث قاد برايتون إلى أفضل ترتيب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو المركز السادس في موسم 2022-23، وقادهم إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، ثم أحدث ضجة في فرنسا مع مرسيليا.