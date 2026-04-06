ترجمه
ما الذي يحدث مع أنتوني؟ مانويل بيليجريني يشرح التراجع المقلق في مستوى نجم ريال بيتيس مع تلاشي أحلامه بالمشاركة في كأس العالم بالبرازيل
جفاف مقلق في إشبيلية
قدم أنتوني أداءً باهتًا مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث فشل في إعطاء دفعة لريال بيتيس خلال التعادل المحبط 0-0 أمام إسبانيول. وقام مانويل بيليجريني باستبدال الجناح البرازيلي في الدقيقة 66، في الوقت الذي كان فيه «الفيرديبلانكوس» يكافحون لكسر التعادل، ليكون هذا هو ظهوره الرابع على التوالي في الدوري دون أن يسجل هدفًا أو يقدم تمريرة حاسمة. ورغم أنه سجل هدفاً مؤخراً في الفوز الساحق 4-0 على باناثينايكوس في الدوري الأوروبي، إلا أن هذا الهدف لا يكفي لإخفاء القلق المتزايد. وعلى الرغم من إحصائياته الجيدة هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة في 37 مباراة، إلا أن تأثيره على المباريات آخذ في التضاؤل في أسوأ لحظة ممكنة في مسيرته.
"كل شيء تقريبًا" خاطئ في أنتوني
وفي تصريح له عقب التعادل، تحدث بيليجريني بصراحة عن أسباب معاناة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، مشيرًا إلى مشكلة مستمرة في الفخذ. "ما مشكلته؟ كل شيء تقريبًا. أولاً، إنها مشكلة بدنية، لأنه لا يتدرب كل يوم"، أوضح مدرب بيتيس. "ثانيًا، يعاني من ألم في الفخذ، وإذا جعلناه يلعب 90 دقيقة، فسيكون من الصعب جدًا عليه التعافي للمباراة التالية. ثالثًا، لا يزال هذا الألم في الفخذ يسبب له بعض الانزعاج، لكننا نتوقع منه دائمًا أن يقوم بأشياء حاسمة كما يفعل. علينا أن نستمر في التعامل معه بحذر شديد. لا أعتقد أنه في وضع يسمح له بإكمال 90 دقيقة، كما قلت، لأن ذلك يحد من قدراته كثيرًا في المباراة التالية".
أحلام كأس العالم في خطر
يأتي توقيت هذا التراجع في الأداء في وقت كارثي بالنسبة لأنتوني، الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب البرازيلي منذ فترة طويلة. كانت آخر مشاركة للجناح مع المنتخب البرازيلي في مايو 2025، حيث بقي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباريات ضد الإكوادور وباراغواي. ومع بقاء أسابيع قليلة فقط على إعلان كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا في 18 مايو، تزداد ضآلة احتمالات انضمام أنتوني إلى البعثة المتجهة إلى أمريكا الشمالية.
تزايد المنافسة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية
قد يتعرض صبر بيليجريني لمزيد من الاختبار مع بدء المواهب الشابة في المطالبة بمكان في التشكيلة الأساسية. ففي مباراة إسبانيول، حل خريج أكاديمية النادي بابلو غارسيا محل أنتوني وأحدث تأثيرًا فوريًا، حيث سدد الكرة في العارضة وكاد يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وشكلت طاقة هذا المراهق وأسلوبه المباشر تباينًا صارخًا مع الأداء المتعثر الذي قدمه البرازيلي.
ورغم أن غارسيا قد لا يحل محل أنتوني في مباراة بيتيس المقبلة بدوري أوروبا ضد براغا، إلا أن الضغط يتزايد. كما يواجه نجم مانشستر يونايتد وأياكس السابق مهمة شاقة للتفوق على الخيارات الأخرى المتاحة للبرازيل في الجناح الأيمن، والتي تشمل إندريك وإستيفاو ويليان.