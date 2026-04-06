ما الذي يجعل ليونيل ميسي "أعظم لاعب في التاريخ"؟ نجم الفورمولا 1 ماكس فيرستابين يصف أيقونة الأرجنتين وإنتر ميامي بأنه "لا يمكن إيقافه"
فيرستابين يسلط الضوء على عبقرية ميسي الفريدة
لم يخفِ فيرستابين أبدًا إعجابه بالأداء المتميز، ويعتقد الهولندي أن ميسي يلعب بمستوى يتحدى المنطق الدفاعي التقليدي. وفي معرض حديثه عن المسيرة الأسطورية لنجم إنتر ميامي، أشار سائق الفورمولا 1 البالغ من العمر 28 عامًا إلى أن الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات لا يعتمد على الصفات البدنية التي يحتاجها معظم اللاعبين المعاصرين لإحداث تأثير.
لحظة مذهلة في كأس العالم
قال فيرستابين: "إنه يجيد قراءة مجريات المباراة. ترى الكثير من اللاعبين، يحتاجون إلى الركض، ويحتاجون إلى التوغل في منطقة الجزاء ليحرزوا الأهداف. أما هو فيستطيع التسجيل من أي مكان وفي أي وقت، وتظن أنك قادر على الدفاع ضده، لكنك لا تستطيع. لا يمكنك إيقافه. سيسجل هدفاً ما أن تسنح له الفرصة. ببساطة، لا يمكنك الدفاع ضد ذلك".
ولتوضيح وجهة نظره، استذكر فيرستابين لحظة سحرية محددة من كأس العالم 2022 في قطر. خلال المواجهة المحتدمة في ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا، أرسل ميسي تمريرة حاسمة مذهلة دون النظر إلى الكرة ليمهد الطريق أمام ناهويل مولينا لتسجيل الهدف الأول، وهي لعبة تركت الدفاع الهولندي بأكمله عاجزاً. "الكرة التي مررها ضد هولندا في كأس العالم الأخيرة، لا يمكنك الدفاع ضدها"، قال فيرستابين عن هزيمة بلاده أمام الأرجنتين بقيادة ميسي.
ميسي مقابل رونالدو: حكم فيرستابين
في الجدل الدائر منذ زمن طويل بين ميسي وكريستيانو رونالدو، كان فيرستابين قد رفض في السابق تحديد مفضل نهائي، بل ركز بدلاً من ذلك على الصفات المميزة التي تجعل كلا اللاعبين عظماء. وبينما يقر بطل الفورمولا 1 أربع مرات بالموهبة الطبيعية الفائقة للاعب برشلونة السابق، فإنه يولي احتراماً مماثلاً للتفاني المذهل واللياقة البدنية للأسطورة البرتغالية.
"إنهما مختلفان تمامًا، لذا لا يمكنني الاختيار"، قال فيرستابين سابقًا عندما طُلب منه مقارنة الأيقونتين. "أجد أنه من المستحيل الاختيار لأنني أعتقد أن ميسي يمتلك موهبة أكبر من كريستيانو، لكن كريستيانو عمل بجد بشكل لا يصدق وحافظ على لياقته البدنية بشكل مذهل."
السعي نحو تحقيق 1000 هدف في مسيرته الكروية والتساؤلات حول كأس العالم
مع استمرار تألق ميسي مع ناديه ومنتخب بلاده، تتزايد التساؤلات حول مدى استمراره في اللعب وإمكانية بلوغه علامة الألف هدف. ويعتقد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن هذا الرقم السحري ممكن تمامًا إذا حافظ قائده على حافزه، حيث صرح في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "يمكنه بلوغ الألف هدف، لكن علينا أن نرى إلى متى سيستمر في اللعب. المهم هو أن يكون لديه الرغبة في الاستمرار. آمل أن يفعل ذلك، لأنه سعيد على أرض الملعب ونحن جميعًا نريد رؤيته".
كما أن سكالوني متفائل للغاية بشأن قيادة ميسي للأرجنتين في كأس العالم 2026، مضيفًا: "سيكون شرفًا كبيرًا إذا قرر ليو المشاركة في كأس العالم. نريده جميعًا أن يستمتع بهذه التجربة، ونحن نساعده على الشعور بالراحة. إنه يريد ما نريده نحن، وهو الآن أكثر استرخاءً لأنه فاز بالفعل بكأس العالم. رغبته في المشاركة ومشاركة هذه التجربة موجودة، وسنرى ما سيقرر فعله وسندعمه".