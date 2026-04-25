ماينتس وبايرن ميونخ | ريمونتادا "بافارية" ترعب باريس.. وأفضل لاعب في العالم ليس هاري كين!

بدأت المباراة بصدمة للبايرن الذي استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها دومينيك كوهر في الدقيقة 15، ثم بول نيبل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف شيرالدو بيكر الثالث في الدقيقة 45+2.

مع انطلاق الشوط الثاني، انتفض رجال فينسنت كومباني ليقلص نيكولاس جاكسون الفارق في الدقيقة 53، قبل أن يشهد اللقاء انفجاراً هجومياً سجل خلاله البافاري ثلاثة أهداف صاعقة في 10 دقائق فقط عن طريق مايكل أوليز في الدقيقة 73، وجمال موسيالا في الدقيقة 80، وهاري كين في الدقيقة 83، ليتمم العودة بنتيجة 4-3.

بهذا الانتصار الملحمي، رفع البايرن رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بينما استقر رصيد ماينتس عند 34 نقطة في المركز العاشر.



