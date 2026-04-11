مايكل كاريك يؤكد أنه يقود عملية التخطيط لانتقالات مانشستر يونايتد الصيفية رغم الغموض الذي يكتنف مستقبله في أولد ترافورد

أكد كاريك أنه يتم استشارته بشأن قرارات التعاقدات طويلة الأمد في مانشستر يونايتد، حتى في الوقت الذي يواصل فيه النادي تقييم خياراته لاختيار مدرب رئيسي دائم. ومنذ توليه المسؤولية خلفًا لأموريم في يناير، حقق لاعب خط وسط «الشياطين الحمر» السابق سلسلة نتائج مذهلة، حيث قاد الفريق إلى تحقيق سبع انتصارات في 10 مباريات واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من عدم وضوح موقفه بعد نهاية الموسم الحالي، فإن كاريك منغمس تمامًا في الجانب الإداري لعملية إعادة بناء النادي. وفي حديثه عن مشاركته في القرار الأخير بتمديد عقد هاري ماجواير، أوضح كاريك أنه ليس مجرد بديل مؤقت حتى مايو.



