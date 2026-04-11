مايكل كاريك يؤكد أنه يقود عملية التخطيط لانتقالات مانشستر يونايتد الصيفية رغم الغموض الذي يكتنف مستقبله في أولد ترافورد
المدير المؤقت يتولى زمام الأمور
أكد كاريك أنه يتم استشارته بشأن قرارات التعاقدات طويلة الأمد في مانشستر يونايتد، حتى في الوقت الذي يواصل فيه النادي تقييم خياراته لاختيار مدرب رئيسي دائم. ومنذ توليه المسؤولية خلفًا لأموريم في يناير، حقق لاعب خط وسط «الشياطين الحمر» السابق سلسلة نتائج مذهلة، حيث قاد الفريق إلى تحقيق سبع انتصارات في 10 مباريات واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من عدم وضوح موقفه بعد نهاية الموسم الحالي، فإن كاريك منغمس تمامًا في الجانب الإداري لعملية إعادة بناء النادي. وفي حديثه عن مشاركته في القرار الأخير بتمديد عقد هاري ماجواير، أوضح كاريك أنه ليس مجرد بديل مؤقت حتى مايو.
دور كاريك في التخطيط لتشكيل الفريق
"بالتأكيد، في المنصب الذي أشغله، هناك قرارات يجب اتخاذها"، أوضح كاريك عندما سُئل عن تأثيره على التحركات الأخيرة للنادي. "لقد قلت ذلك فور وصولي إلى هنا - أنا جزء من هذا الأمر، ومهما كان شكله في المستقبل، فسأظل جزءًا منه. أحاول تحسين الأمور وجعلها أفضل طوال الوقت. بالتأكيد هناك محادثات في اتجاهات مختلفة وأمور مختلفة أنا بالتأكيد جزء منها. وأعتقد أن الأمر يجب أن يكون كذلك على أي حال، لأن هناك أمور يجب إنجازها. لذا أنا هنا لأتولى ذلك".
تشير تعليقاته إلى مستوى عالٍ من الثقة من قبل الإدارة العليا في أولد ترافورد. في حين أن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا سيعزز بشكل كبير فرصه في الحصول على الوظيفة بشكل دائم، فإن النادي يعتمد بالفعل على خبرته لضمان عدم تخلفه عن منافسيه خلال فترة انتقالية حاسمة.
ماغواير يدعو إلى الاستثمار في الصيف
وقد أعرب ماجواير، الذي شهد انتعاشًا في مستواه تحت إشراف كاريك، عن نفس رأي المدرب بشأن أهمية الأشهر القليلة المقبلة. وبعد توقيعه على عقده الجديد، شدد لاعب المنتخب الإنجليزي على ضرورة أن يكون «الشياطين الحمر» نشطين في سوق الانتقالات إذا أرادوا تقليص الفارق مع نخبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
قال ماجواير: "لقد قضينا أشهرًا رائعة تحت قيادة المدرب. أشعر أن الفريق بدأ يبدو كفريق قوي. لكن هذا الصيف سيكون مهمًا، مهمًا جدًا حقًا. نحتاج إلى المزيد من اللاعبين، نحتاج إلى جودة أفضل، نحتاج إلى لاعبين ينضمون إلى التشكيلة الأساسية. بالنظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، أعتقد أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك مانشستر سيتي، الذي كان من الصعب جدًا اللحاق به، وقبل بداية الموسم، كنت تعلم أنه عليك جمع عدد من النقاط حتى تتمكن من اللحاق بهم".
السعي وراء فئة النخبة
يُقال إن مانشستر يونايتد يضع في مقدمة أولوياته التعاقد مع لاعب وسط جديد ومهاجم على الجانب الأيسر، مع اقتراب فترة الانتقالات التي قد تحدد ملامح الحقبة المقبلة للنادي. ويعتقد ماغواير أنه بفضل التعاقدات المناسبة، يمكن لمانشستر يونايتد أن يعود أخيرًا إلى صدارة المنافسة على اللقب ويتنافس مرة أخرى على أكبر الألقاب في عالم كرة القدم.
وأضاف المدافع: "أعتقد أننا في الموسم المقبل سنكون في وضع يسمح لنا، إذا نجحنا في التعاقدات الصحيحة وسارت الأمور بشكل إيجابي من الآن وحتى نهاية الموسم وواصلنا مسيرتنا الصاعدة، بأن لا يكون هناك حدود لما يمكننا الوصول إليه. يجب أن نكون في صدارة المنافسة للفوز بالبطولات الكبرى". في الوقت الحالي، يظل كاريك هو المسؤول عن ضمان استمرار هذه المسيرة الصاعدة.