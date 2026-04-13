Getty Images Sport
ترجمه
مايكل كاريك يكشف عن مستجدات عقد كوبي ماينو، حيث يتوقع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد زيادة كبيرة في راتبه
زيادة كبيرة في راتب ماينو
يقترب اللاعب الدولي الإنجليزي من إبرام اتفاق سيؤدي إلى مضاعفة راتبه الأسبوعي أربع مرات، من حوالي 25 ألف جنيه إسترليني إلى 120 ألف جنيه إسترليني، مع تمديد عقده إلى ما بعد عام 2027. ويشكل هذا التطور تحولاً كبيراً في مسيرة ماينو، الذي كان يعاني سابقاً من صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة بانتظام خلال الفترة القصيرة التي قضاها روبن أموريم على رأس الفريق. منذ تولي كاريك زمام الأمور، استعاد خريج الأكاديمية دوره كركيزة أساسية في خط الوسط، حيث شارك أساسيًا في كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب المؤقت.
- AFP
المفاوضات جارية
أعرب كاريك عن ثقته التامة في المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن النادي يحافظ على هدوئه رغم الضغوط الكبيرة المحيطة بأحد ألمع المواهب في أوروبا. وقد تزامن وصول المدرب مع فترة من الاستقرار سمحت للإدارة بالتركيز على الحفاظ على أصولها على المدى الطويل.
وفي معرض حديثه عن الوضع الحالي للصفقة، قال المدرب البالغ من العمر 41 عاماً، وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان: "الصفقة تقترب من الاكتمال، لذا نحن متفائلون بشأنها. نحن هادئون، لكننا متفائلون، والوقت سيحدد كيف ستسير الأمور. لكن في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد".
السعي وراء معايير النخبة
ورغم أن التعاقد مع ماينو لا يزال يمثل أولوية، فإن كاريك يركز بشكل قوي على إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم مليء بالتقلبات. وقبل المباراة الحاسمة يوم الاثنين أمام ليدز - وهو نفس الفريق الذي أدى لقاءه في 4 يناير إلى إقالة أموريم - سُئل المدرب المؤقت عما إذا كان الفشل في حجز مكان ضمن المراكز الأربعة الأولى سيُعتبر أمراً مقبولاً.
وبالتفكير في أهداف النادي وتعيينه غير المتوقع أثناء إجازته في باربادوس، أكد المدرب البالغ من العمر 41 عاماً: "لن أقبل ذلك، لا. لكن الأمر لا يتعلق بقبوله بقدر ما يتعلق بمحاولة إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن. سنرى كيف ستسير الأمور.
"كنت أشاهد المباريات، لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على ذلك في تلك المرحلة، لذا كنت أشجع الفريق من بعيد وأستمتع بوقتي مع العائلة. لهذا السبب لا يمكننا أبداً أن نعتبر أي شيء أمراً مفروغاً منه، ولهذا السبب يجب أن نعيش في الحاضر ونستمر في محاولة التحسن."
- Getty
تعريف فترة الترويض
يحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق كبير يبلغ سبع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس، مع مباراة مؤجلة حاسمة ضد ليدز يوم الاثنين المقبل. ويعد هذا الفارق الحاجز الحماية حيوياً في الوقت الذي تستعد فيه الدرجة الأولى الإنجليزية لمنح خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا من خلال «مقعد الأداء الأوروبي الإضافي» (EPS). بعد مباراة "الورود"، سيتعين على كاريك خوض جدول مباريات صعب يضم تشيلسي وبرينتفورد في أبريل قبل سلسلة مباريات حاسمة في مايو ضد ليفربول وسندرلاند ونوتنغهام فورست وبرايتون.