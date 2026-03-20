مايكل كاريك يكشف عن جانبه «العدواني»؛ مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يعترف بغضبه عقب الهزيمة أمام نيوكاسل ويقدم آخر المستجدات بشأن ماتيس دي ليخت

تعرض مانشستر يونايتد قبل أسبوعين لهزيمته الوحيدة في عهد كاريك، حيث خسر 2-1 في ملعب سانت جيمس بارك في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سجل البديل ويليام أوسولا هدف الفوز المذهل بضربة ملتفة، على الرغم من أن نيوكاسل لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني. كانت هذه النتيجة وصمة نادرة في فترة رائعة من الأداء، حيث حصد مانشستر يونايتد 22 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة منذ تولي كاريك المسؤولية في يناير، محولاً الفريق الذي احتل المركز الخامس عشر تحت قيادة روبن أموريم الموسم الماضي إلى منافس حقيقي في دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك، حرص كاريك على دحض الانطباع السائد بأنه هادئ تمامًا في أسلوبه الإداري. في مؤتمره الصحفي قبل المباراة يوم الأربعاء قبل الرحلة إلى الساحل الجنوبي، أوضح المدرب المؤقت الأمور.

قال كاريك: "نعم، هناك وقت ومكان مناسبان". "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل في بعض الأحيان، وقد شعرنا بخيبة أمل من نتيجة مباراة نيوكاسل، لذا هناك مشاعر. إنها رياضة، وأداء على مستوى عالٍ. عليك أن تلعب بعاطفة وشعور، وأحيانًا يكون ذلك أكثر عدوانية، وأحيانًا يكون أكثر حدة، لذا عليك إدارة ذلك. إذا لم أتمكن من إدارة ذلك، فلا يمكنك أن تتوقع من اللاعبين أن يخلقوا العاطفة المناسبة. لذا فهذا بالتأكيد جزء من دورنا.

"هناك دافع، وربما عناد في بعض الأحيان، لرغبتك في إثبات نفسك أكثر من أي شيء آخر. للعب بمستوى معين، عليك أن تتمتع بهذه الثقة بنفسك وهذا الإيمان لتحقيق النجاح في النهاية.

"لكن العاطفة جزء من ذلك. لن أقول إنني أقدم أداءً معيناً. أنا أتصرف وفقاً لما أشعر به في ذلك الوقت. في بعض الأحيان قد يكون صوتي أعلى قليلاً، وأحياناً يكون هناك المزيد من المشاعر، وفي أحيان أخرى أكون هادئاً. يعتمد ذلك على ما تريده المجموعة وتحتاجه في لحظات معينة. أعتقد أن هذا هو جوهر التدريب والإدارة حقاً: جعل اللاعبين في الحالة الذهنية الصحيحة."

في حديثه مباشرة بعد الخسارة في سانت جيمس بارك قبل بضعة أسابيع، لم يحاول كاريك إخفاء إحباطه. "بالنظر إلى سير المباراة، كما تعلمون، العواطف جزء من اللعبة، وهناك أشياء معينة أردنا القيام بها، وحاولنا القيام بها، لكننا لم ننجح. اللاعبون كانوا رائعين، كما تعلمون. لذا، خسرنا مباراة كرة قدم، واسمعوا، هذا يؤلمني كثيرًا. أنا حقاً، حقاً محبط من الليلة، لأسباب مختلفة. لكن لا يمكننا أن نغفل عن الموقف الذي وضعنا أنفسنا فيه أيضاً. لذا، بقدر ما أنا محبط، علينا أن نتعلم من ذلك، لأنها درس لنا الليلة، من نواحٍ معينة. لا يمكننا أن نغفل عن الصورة الأكبر أيضاً. علينا أن نكون أفضل من أجل هذا."