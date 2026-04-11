مايكل كاريك يحذر من أنه لن يستعجل عودة ليساندرو مارتينيز للمشاركة في المباراة المهمة ضد ليدز، بينما يقدم مدرب مانشستر يونايتد آخر المستجدات بشأن ماتيس دي ليخت

يغيب مارتينيز عن الملاعب منذ أوائل فبراير بسبب إصابة مستمرة في ربلة الساق، مما ترك فراغًا كبيرًا في قلب دفاع مانشستر يونايتد. ورغم عودة الفائز بكأس العالم إلى الملاعب ومشاركته في معسكر تدريبي أقيم مؤخرًا في أيرلندا، إلا أن كاريك يتوخى الحذر من إعادته قبل الأوان، حتى مع غياب هاري ماجواير بسبب الإيقاف. في الواقع، رفض كاريك الالتزام بإشراك مارتينيز في التشكيلة الأساسية، على الرغم من أن ذلك قد يعني إقران اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، أيدن هيفن، باللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، ليني يورو، لمواجهة التهديد البدني الذي يشكله دومينيك كالفيرت-لوين.

وفي معرض حديثه عن الموقف، قال كاريك: "إنه مجرد قرار نتخذه، ولن يتم دفعه إلى أي شيء. من المهم أن يكون اللاعبون جاهزين، وبقدر أهمية المباراة القادمة دائمًا، فإن الصورة الأكبر هي الأهم. هذا قرار سنقوم باتخاذه. لقد عاد للتدريب، وعاد إلى الملاعب، لكن علينا اتخاذ القرار الصحيح والتأكد من أنه جاهز".