مايكل كاريك يحذر من أنه لن يستعجل عودة ليساندرو مارتينيز للمشاركة في المباراة المهمة ضد ليدز، بينما يقدم مدرب مانشستر يونايتد آخر المستجدات بشأن ماتيس دي ليخت
يولي كاريك الأولوية للياقة البدنية على المدى الطويل بالنسبة لمارتينيز
يغيب مارتينيز عن الملاعب منذ أوائل فبراير بسبب إصابة مستمرة في ربلة الساق، مما ترك فراغًا كبيرًا في قلب دفاع مانشستر يونايتد. ورغم عودة الفائز بكأس العالم إلى الملاعب ومشاركته في معسكر تدريبي أقيم مؤخرًا في أيرلندا، إلا أن كاريك يتوخى الحذر من إعادته قبل الأوان، حتى مع غياب هاري ماجواير بسبب الإيقاف. في الواقع، رفض كاريك الالتزام بإشراك مارتينيز في التشكيلة الأساسية، على الرغم من أن ذلك قد يعني إقران اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، أيدن هيفن، باللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، ليني يورو، لمواجهة التهديد البدني الذي يشكله دومينيك كالفيرت-لوين.
وفي معرض حديثه عن الموقف، قال كاريك: "إنه مجرد قرار نتخذه، ولن يتم دفعه إلى أي شيء. من المهم أن يكون اللاعبون جاهزين، وبقدر أهمية المباراة القادمة دائمًا، فإن الصورة الأكبر هي الأهم. هذا قرار سنقوم باتخاذه. لقد عاد للتدريب، وعاد إلى الملاعب، لكن علينا اتخاذ القرار الصحيح والتأكد من أنه جاهز".
لا يزال تعافي دي ليخت قيد التقدم
لا تزال الأوضاع الدفاعية معقدة بالنسبة لمانشستر يونايتد، حيث يواصل ماتيس دي ليخت فترة إعادة التأهيل بعد إصابته في الظهر. ويغيب اللاعب الدولي الهولندي عن الملاعب منذ أواخر نوفمبر، وكان غيابه ملحوظًا خلال رحلة الفريق الأخيرة إلى أيرلندا، حيث لم يستأنف بعد التدريبات في الهواء الطلق.
وأوضح كاريك عندما سُئل عن غياب دي ليخت: "السبب في عدم حضوره هو أنه لم يعد بعد إلى الملاعب". "جاء باتريك [دورغو] معنا لأن مرحلة تعافيه متقدمة قليلاً. أما ماتثا فلم يصل إلى تلك المرحلة بعد. لذا كان من المهم له أن يواصل إعادة تأهيله ويحاول العودة. لا يوجد أي شيء آخر وراء ذلك حقاً".
عملية شاقة في غرفة العلاج
وعندما سُئل عن تعافي دي ليخت، دافع كاريك عن النهج الحذر الذي يتبعه الطاقم الطبي، مشيرًا إلى أن عملية إعادة التأهيل تختلف من لاعب لآخر. وأجاب كاريك، عندما سُئل عن حجم التدريبات التي يخضع لها دي ليخت: «العلاج وإعادة التأهيل». «والسبب في عدم قدومه [إلى أيرلندا] هو أنه لم يبدأ بعد في التدريب على العشب».
الانغماس في حرارة المنافسة بين فريقي ليدز
على الرغم من الإصابات التي تعاني منها خط الدفاع، يتطلع كاريك بشغف إلى المواجهة المسائية ضد الغريم اللدود ليدز - وهو الفريق الذي، بشكل غريب، لم يواجهه قط في أولد ترافورد طوال مسيرته الكروية التي استمرت 12 عامًا مع مانشستر يونايتد. وسعيًا منه لمواصلة سلسلة انتصاراته الخمس المتتالية على أرضه، يأمل المدرب أن تساهم المباراة المسائية في «إشعال» الأجواء أمام خصم لم يواجهه يونايتد كثيرًا منذ عام 2004.
قال كاريك: "الخصومات موجودة لسبب وجيه حقًا. لنكون جزءًا من الحماس والعاطفة والشغف الذي يرافقها. من الواضح أننا بحاجة إلى إبقاء الأمور ضمن الحدود، لكن مواجهة الفريق الآخر هي جزء من اللعبة التي نحبها. والدخول إلى الملعب والقتال عليه هو شيء يجب أن تتقبله، وهذا هو سبب مشاركتنا في هذا النوع من المباريات. نحن ندرك ذلك بالتأكيد، وأنا أدركه، واللاعبون يدركون أن هذه المباراة تعني أكثر من مجرد النقاط الثلاث المعتادة."