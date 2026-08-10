خاص | مايكل أوين: رحيل كيليان مبابي شرط لنجاح إرلينج هالاند في ريال مدريد

بعد عدة سنوات من التكهنات حول انتقال مثير للانتباه، نجح ريال مدريد أخيرًا في التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي مبابي خلال صيف عام 2024. وقد تم التعاقد معه كلاعب حر بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان وهو يحمل لقب أفضل هداف في تاريخ النادي.

كان من المتوقع أن يضع الانتقال إلى إسبانيا اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في صراع على الألقاب الكبرى التي ظلت بعيدة المنال حتى الآن - مثل لقب دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية. ولا يزال مبابي ينتظر تحقيق أول نجاحاته في هذين المجالين.

وقد كان مبابي لاعباً غزير التهديف في مدريد، حيث سجل 86 هدفاً في 103 مباراة، لكنه لم يحصد بعد ألقاباً مرموقة مع ناديه الحالي. وقد تعززت الجهود الرامية إلى تصحيح هذا الوضع بخبر توقيع فينيسيوس جونيور على عقد جديد.

ومن المتوقع إجراء المزيد من التعزيزات للفريق، حيث يكمل المراهق المثير يان ديوماندي صفقة انتقال بقيمة 140 مليون يورو (120 مليون جنيه إسترليني/162 مليون دولار)، في حين يبدو أن الشائعات حول المهاجم النرويجي هالاند لا تزال قائمة.

وهو مرتبط بعقد مدته 10 سنوات مع مانشستر سيتي، يمتد حتى عام 2034، لكن والده ترك باب الخروج مفتوحًا قليلاً في ملعب الاتحاد. وقد تكون مغامرة جديدة في الدوري الإسباني مغرية للاعب الذي سجل 162 هدفًا مع أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.