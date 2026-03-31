مايكل أونيل، مدرب بلاكبيرن ومنتخب أيرلندا الشمالية، يثير غضباً واسعاً بتشكيلة الفريق المثيرة للجدل
تأكيد وجود تضارب في المصالح على أرض الملعب
وفقًا لصحيفة «ذا صن»، يواجه أونيل انتقادات شديدة في أعقاب طريقة إدارته للفريق خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ويلز في كارديف يوم 31 مارس. وبعد أن خسر الفريق فرصة التأهل لكأس العالم عقب هزيمته 2-0 أمام إيطاليا، استغل المدرب هذه المباراة التي لم تعد ذات أهمية لتعبئة لاعبي الأندية التي تتنافس مع بلاكبيرن لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. تولى المدرب المخضرم زمام الأمور في إيوود بارك في فبراير، وقد أكدت أنماط التبديلات بشكل كامل أسوأ مخاوف الفرق المنافسة بشأن دوره المزدوج المثير للجدل في مرحلة حاسمة من الموسم المحلي.
يتحمل نجوم الفرق المنافسة أعباء عمل دولية ثقيلة
اتصلت عدة أندية من دوري الدرجة الأولى بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) للتعبير عن استيائها من هذا الوضع. فقد شهد كل من وست بروميتش ألبيون وأوكسفورد يونايتد وبورتسموث مشاركة لاعبيها الأساسيين لفترات طويلة من المباراة. لم يكتف جيمي دونلي لاعب أوكسفورد باللعب كأساسي فحسب، بل سجل الهدف الأول في الدقيقة 22 قبل أن يتم استبداله بعد 64 دقيقة إلى جانب زميله في النادي سياران براون، الذي تم استبداله بشكل غريب بلاعب آخر من أوكسفورد، برودي سبنسر. في الوقت نفسه، أكمل إيزاك برايس لاعب وست بروم 45 دقيقة، واضطر لاعب وسط بورتسموث تيري ديفلين إلى بذل جهد كبير حتى الدقيقة 80 قبل أن يتم استبداله أخيرًا.
المشجعون يعبرون عن غضبهم بسبب التبديل المتأخر
بلغ الغضب ذروته في الدقيقة 80 عندما أشرك أونيل أخيرًا لاعبه الوحيد من بلاكبيرن، المراهق توم أتشيسون الذي لم يسبق له اللعب مع المنتخب، في ظهور قصير لم يتجاوز 10 دقائق، وذلك في نفس اللحظة التي تم فيها استبدال ديفلين. وأثارت هذه الحماية الصارخة لأحد أصول ناديه، في الوقت الذي كان يستنزف فيه قوة منافسيه في صراع الهبوط، ردود فعل غاضبة شديدة على الإنترنت. أعرب أحد مشجعي أوكسفورد عن إحباطه قائلاً: "بالطبع ستشرك لاعبينا الأساسيين في مباراة لا أهمية لها". وسلط مراقب آخر الضوء على التشكيلة المشبوهة، مشيراً: "لا يوجد شيء يستحق المشاهدة هنا، فقط لاعبان من أوكسفورد ولاعب واحد من ألبين في التشكيلة الأساسية، بينما يتم إراحة لاعب بلاكبيرن".
بلاكبيرن يحافظ على مكانه في الدوري وسط صراع محتدم على البقاء
أشارت رابطة الدوري الإنجليزي (EFL) إلى أن اختيار اللاعبين للمنتخبات الوطنية يقع بشكل صارم ضمن اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، مما يجعل الرابطة عاجزة عن التدخل. وتكفي نظرة سريعة على جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية لتفسير الإحباط الشديد الذي ينتاب مشجعي الفرق المنافسة. يحتل بلاكبيرن حالياً المركز التاسع عشر برصيد 43 نقطة، متقدماً على وست بروميتش بفارق الأهداف فقط. ويحتل بورتسموث المركز الحادي والعشرين برصيد 40 نقطة، بينما يقبع كل من أكسفورد وليستر سيتي — اللذان خُصما ست نقاط — في المراكز الثلاثة الأخيرة برصيد 39 نقطة. ومع بقاء شيفيلد وينزداي في قاع الترتيب برصيد سالب ست نقاط بعد خصم 18 نقطة، أصبحت المعركة من أجل البقاء على قيد الحياة شديدة التنافس.