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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar و علي سمير

مُهدد بالسجن 3 سنوات .. مادة محظورة تضع أوليسي في ورطة قبل العودة إلى فرنسا

كأس العالم
فرنسا
بايرن ميونخ
مايكل أوليسي

مشكلة تلوح في الأفق لنجم بايرن ميونخ المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد

يواجه مايكل أوليسي، لاعب نادي بايرن ميونخ، عواقب قانونية محتملة بسبب حيازته أكياس النيكوتين المحظورة في فرنسا، كما كشفت صورة مثيرة للجدل تم العثور عليها في غرفة ملابس منتخب الديوك.

لا يزال مايكل أوليسي يعاني من آثار الهزيمة المريرة في مباراة نصف النهائي التي خاضتها فرنسا ضد إسبانيا، وفي الوقت نفسه يواجه المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا ضربة قاسية أخرى بعيدًا عن الملعب.

وكما أفادت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية استنادًا إلى صورة التقطت داخل غرفة الملابس ونُشرت على إنستجرام، كان اللاعب الدولي يخفي في خزانته خلال كأس العالم منتجًا يخضع لعقوبات قانونية صارمة في بلده الأم.

  • OliseGetty Images

    صورة مثيرة للجدل

    وإذا حاول الفني تهريب هذه المادة عبر الحدود، فإنه يواجه عقوبة شديدة في أسوأ الأحوال: فمن يُضبط من قبل السلطات الفرنسية وهو يستورد هذه البضاعة غير القانونية، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.

    وتعود هذه الحادثة إلى صورة نُشرت على «إنستجرام» قبل مباراة دور الـ16 ضد باراجواي في 4 يوليو. 

    وفي الصورة التي التُقطت داخل غرفة تغيير الملابس للمنتخب الفرنسي، كان يمكن رؤية عبوة مستديرة لافتة للنظر باللون الأزرق الفاتح.

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  • MICHAEL OLISE FRANCEGetty Images

    ما هي المادة التي عُثر عليها مع أوليسي؟

    وكانت هذه العلبة موضوعة في مكان بارز بجانب حقيبة مستحضرات التجميل المصممة خصيصًا لأوليسي، وتحت قميصه الأزرق للمنتخب الوطني الذي يحمل الرقم 11 على ظهره.

    وأما محتوى العلبة فهو عبارة عن أكياس نيكوتين فموية خالية من التبغ، تُعرف أيضًا باسم «سنوس» أو ما شابهها. 

    شراء هذه المادة يعتبر قانونيًا في الولايات المتحدة، ولكن الأمور في مختلفة منذ أول أبريل الماضي، حيث فرضت السلطات هناك حظرًا تامًا على بيع وحيازة أكياس النيكوتين المذكورة.

    وبالتالي، فإن المشكلة التي يواجهها لاعب بايرن ميونخ هي جغرافية بحتة. ففي حين يُسمح باستهلاك هذه الأكياس بشكل قانوني في أجزاء واسعة من العالم، فإن القضاء الفرنسي لم يعد يتسامح مع الأمر. 

    وبالنسبة لأوليسي، يعني هذا أنه يجب عليه التخلص من المخزون المتبقي في الولايات المتحدة بشكل عاجل قبل أن يبدأ رحلة العودة إلى وطنه.

  • MICHAEL OLISE FRANCEGetty Images

    قصة أكياس النيكوتين

    بين الرياضيين المحترفين، تُعتبر هذه الأكياس الصغيرة — التي تُدخل بهدوء تحت الشفة العليا أو السفلية — منذ فترة طويلة منتجًا مرتبطًا بنمط الحياة.

    و يستفيد العديد من لاعبي كرة القدم من التأثير المنشط للنيكوتين بشكل هادف، للحفاظ على مستويات التركيز واليقظة عالية قبل المباريات المهمة. 

    وبعد صافرة النهاية، تُستخدم هذه الأكياس للاسترخاء والتغلب على الضغط النفسي. ويؤيد الخبراء الطبيون استهلاكها، حيث تُصنف هذه الأكياس على أنها أقل ضررًا بكثير مقارنة بالتدخين التقليدي. 

    من الناحية الرياضية، كانت بطولة كأس العالم بالنسبة للاعب كريستال بالاس السابق قصة نجاح بحد ذاتها. فقد برز أوليسي كأحد أبرز العناصر الفاعلة في فريق المدرب الوطني ديدييه ديشان، ولعب خمس تمريرات حاسمة على مدار البطولة. 

    ومع ذلك، لم يتمكن أوليسي من إنقاذ بلاده من الخروج من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا، حيث واجه هو على وجه الخصوص يومًا سيئًا للغاية أمام نظيره الذي صعد لمواجهة الأرجنتين في المباراة النهائية.

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