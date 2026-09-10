مايكل أوليسي معارضًا رأي تييري هنري: لم أكن اللاعب الأفضل في الموسم الماضي وهاري كين يستحق الكرة الذهبية

برز كين كأحد المرشحين الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وقد أبدى زملاؤه في النادي دعمهم الكامل له. ونشر نادي بايرن ميونخ مقطع فيديو على إنستجرام ظهر فيه المرشحون المختارون من النادي وهم يؤيدون قائد منتخب إنجلترا.

ولم يتردد أوليسي، المرشح أيضًا للجائزة إلى جانب دايوت أوباميكانو، عندما سُئل عن سبب استحقاق كين للفوز بالجائزة، فأجاب ببساطة: «لأنه كان أفضل لاعب في الموسم الماضي».

حقق كين أرقامًا مذهلة طوال الموسم، حيث سجل 61 هدفًا في جميع المسابقات، بما في ذلك 36 هدفًا في الدوري الألماني، كما سجل ثلاثية لا تُنسى في نهائي كأس ألمانيا لترسيخ حظوظه في الفوز بأرفع جائزة فردية.