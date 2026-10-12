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Florian Wirtz Mohamed Salah Bradley Barcola LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton
ترجمه

خاص | "لا أحد يقترب من أرقام محمد صلاح" .. مايكل أوين ينتقد صفقات الـ100 مليون وسط تراجع ليفربول!

حصريًا
فلوريان فيرتز
ليفربول
برادلي باركولا
محمد صلاح
الدوري الإنجليزي الممتاز

لماذا تعاني صفقات الريدز؟

واجه فلوريان فيرتس، صعوبات مجددًا مع ليفربول، عندما خاض مواجهة مباشرة مع صانع ألعاب مانشستر سيتي، ريان شرقي، في حين ما زال برادلي باركولا ينتظر أولى مساهمة تهديفية له مع الريدز.

وقال مايكل أوين لموقع GOAL إن "أرقام محمد صلاح" ستظل تطارد الصفقات باهظة الثمن في آنفيلد إلى الأبد؛ إذ تزيد الانتقالات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) من حجم الضغوط.

  • صفقات ليفربول القياسية تخيب الآمال

    استثمر ليفربول 116 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار) في ضم لاعب الوسط الألماني فيرتس خلال صيف 2025، حيث انتقل وقتها إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط إنفاقات طائلة على ألكسندر إيساك وهوجو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونج، في واحدة من أكثر فترات الانتقالات نشاطًا.

    وقدّم ليفربول أداءً جماعيًا مخيبًا للآمال في الموسم الماضي؛ إذ سجّل إيساك، أغلى صفقة في تاريخ الكرة البريطانية، أربعة أهداف فقط. ولم يكن حال فيرتس أفضل بكثير؛ فقد عجز عن إدارة اللعب بفاعلية في مركز صانع الألعاب رقم 10، وما زال ينتظر استعادة الوميض الذي أظهره مع باير ليفركوزن.

  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    شرقي يتفوق على فيرتس في البريمييرليج

    لم يتمكن من التألق تحت أضواء المسرح الأكثر سطوعًا في مواجهة مانشستر سيتي، في حين سرق نظيره شرقي الأنظار بهدف ثالث ماكر، منح السيتيزنس فوزًا مقنعًا خارج أرضه في ميرسيسايد على منافس لعب بعشرة لاعبين.

    ولم يتجاوز ثمن ضم الدولي الفرنسي شرقي إلى مانشستر سيتي 34 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار)، لكن سجلّه في شمال غرب إنجلترا أكثر إثارة للإعجاب بكثير من السجل الذي يبنيه فيرتس. وقد طُرحت تساؤلات جدية بشأن ما إذا كان ليفربول قد أنفق مبالغ طائلة على العناصر المناسبة.

    وباركولا مهدد بالسير على الدرب نفسه، بعد انتقاله مقابل 123 مليون جنيه إسترليني (163 مليون دولار) من باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فاللاعب صاحب الـ24 عامًا لم يصل بعد إلى الشباك في خمس مباريات بجميع المسابقات، ولم يسجل أي تمريرة حاسمة.

  • لماذا تعاني الصفقات باهظة الثمن في ليفربول؟

    وعند سؤاله عن الصعوبات التي تواجهها الصفقات الكبيرة في آنفيلد، قال مهاجم ليفربول السابق أوين، في حديثه إلى GOAL: "إنها مشكلة لليفربول من حيث الأموال التي أنفقها على مجموعة متنوعة من اللاعبين المختلفين".

    وأضاف "من الواضح أن سوق الانتقالات الذي أنفق فيه تلك الأموال، حيث تم التعاقد مع إيساك وإيكيتيكي وفيرتز، لا يبدو حتى الآن أن تلك الأموال التي أُنفقت كانت في مكانها الصحيح. يقولون إن المد المرتفع يرفع جميع القوارب. دائماً ما يكون الأمر إما كل شيء أو لا شيء.

    لا أعتقد بأي حال أنهم لاعبون سيئون، بل في الحقيقة أعتقد أنهم لاعبون استثنائيون، وعندما تم التعاقد معهم، كنتُ مليئًا بالأمل والترقب والحماس وما إلى ذلك. لكن من الواضح، مع تطور الأمور، أن الفريق لا يقدم مستويات جيدة.

    ثم تنظر إلى هؤلاء اللاعبين الذين كلّفوا أموالاً طائلة، أو إلى هؤلاء اللاعبين الذين يُقال عنهم "انتظر لحظة"، الفريق كان جيداً جداً العام الماضي واستثمر كل هذه الأموال، فأين الخطأ؟'. وتتجه أنظارك دائمًا إلى الصفقات الكبيرة. أتفهم ذلك. هذا ما حدث.

    أعلم أن باركولا لم يلعب سوى خمس مباريات، لكن حتى في تلك الصفقة، تجد نفسك تفكر أن المشكلة هي أنك بحاجة إلى تحقيق أرقام محمد صلاح لتبرير قيمة بهذا الحجم.

    إذا كنت نادياً، فأنت تفكر: حسنًا، بإنفاق هذا المبلغ نحتاج إلى تلك الأرقام لتبريره. ومن الواضح أن لا أحد سيقترب من أرقام محمد صلاح. لذا فهي مشكلة بالفعل".

    واستطرد أوين "أرفض أن أصدق أنه [فيرتس] ليس جيدًا بما يكفي. لقد رأيناه في دوريات مختلفة، ورأيناه مع منتخب بلاده. لكن لا شك أنه يقدم مستوى أقل من المتوقع بقميص ليفربول، وأن هذه الحال مستمرة لأكثر من موسم.

    وهذه مشكلة، مشكلة يجب على ليفربول إيجاد طريقة للاستفادة القصوى منه؛ لأن الموهبة موجودة لديه بلا أي شك. لكن إخراجها إلى النور يبقى موضع شك كبير، لأن الأمر استمر أكثر من عام حتى الآن".

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026-27 Carabao CupGetty

    مباريات ليفربول 2026-27: عودة منافسات دوري أبطال أوروبا

    الخسارة بنتيجة (3-0) أمام مانشستر سيتي، بعد طرد رايان جرافينبيرخ، كانت أولى هزيمة لليفربول بقيادة أندوني إيراولا في مباراة رسمية هذا الموسم. وستتاح له الفرصة لتعويض هذه الانتكاسة فورًا، عندما يواجه لاسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

    ويأمل لاعبون مثل فيرتس وباركولا، في استعادة إيقاعهم هناك، خاصة مع إصابة المهاجم السويدي إيساك في الفخذ، إذ لا يزال هناك الكثير من العمل أمامهما قبل أن يتمكنا من القول إنهما بررا قيمة الانتقال المكونة من تسعة أرقام المعلقة في أعناقهما.

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