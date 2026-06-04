"أول من خطر على بالي" .. لاعب يوفنتوس السابق يرشح مهاجم الهلال لتعويض رحيل فلاهوفيتش!

كشف المحلل الرياضي ماسيمو ماورو، لاعب يوفنتوس السابق، عن رأيه إزاء فكرة رحيل دوشان فلاهوفيتش، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، واصفًا الأمر بقوله "عندما يموت البابا، يُنتخب بابا آخر".

وأضاف ماورو، في حديث لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن استبدال نجم بآخر، لم يكن مشكلة مطلقًا ليوفنتوس، حتى في مواجهة اللاعبين الكبار الذين غادروا تورينو، مؤكدًا أن موسم فلاهوفيتش كان مثيرًا للجدل؛ حيث كان يلعب في البداية، ثم بقي على مقاعد البدلاء.

وتابع "لم يكن الأمر رائعًا. عدم تجديد العقد ليس أمرًا إيجابيًا لأن سباليتي أظهر اهتمامه به، لكن هناك مصالح النادي والمنافسة، وبالنسبة لفلاهوفيتش، لم تكن هناك منافسة في يوفنتوس؛ كان أفضل مهاجم في التشكيل بفارق كبير، ولكن عندما يتعلق الأمر بتوقيع عقد، فإن الأمر يتعلق بطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق..".

وتطرق ماورو للحديث عن بعض الأسماء التي تستحق التواجد في قلعة تورينو خلال المرحلة المُقبلة، بالتزامن مع إعلان جورجيو كيليني، المدير الرياضي لليوفي، عن رحيل فلاهوفيتش.