AFP
مانويل نوير يغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني بعد أن علم بايرن ميونيخ مدى خطورة إصابته في ربلة الساق
تأكد التشخيص الطبي الرسمي
مع تداول العديد من وسائل الإعلام أخبارًا عن خطورة الإصابة، أصدر النادي بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف. وتأتي هذه النكسة الأخيرة بعد إصابة نوير في ربلة الساق أجبرته على الغياب عن عدة مباريات مهمة، أبرزها مباراة الكلاسيكو ضد بوروسيا دورتموند في 28 فبراير، والتي فاز فيها بايرن 3-2. فيما يتعلق بالوضع الحالي، أصدر النادي بيانًا يوم السبت جاء فيه: "أصيب مانويل نوير بتمزق صغير في الألياف العضلية في ربلة ساقه اليسرى خلال مباراة الدوري الألماني ضد مونشنغلادباخ مساء الجمعة، وسيغيب عن الملاعب في الوقت الحالي. جاء ذلك نتيجة فحص شامل أجراه القسم الطبي".
ضربة قاضية في دوري أبطال أوروبا
لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة لفريق فينسنت كومباني، حيث أفادت قناة Sky أن نوير سيغيب رسمياً عن مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل. شعر الحارس المخضرم بعدم الراحة خلال الشوط الأول من مباراة غلادباخ وتم استبداله في الاستراحة. في حين كان الجهاز الفني يأمل في البداية أن يكون هذا الإجراء احترازيًا، كشفت الفحوصات اللاحقة عن إصابة عضلية ستبعده عن الرحلة الحاسمة إلى إيطاليا. هناك احتمال كبير أن يغيب عن مباراة الإياب في ميونيخ يوم 18 مارس.
التحديات المحلية المقبلة
خارج أوروبا، يواجه بايرن ميونيخ جدول مباريات محلي صعب بدون قائده، بما في ذلك مباراة نهاية الأسبوع المقبل ضد باير ليفركوزن. سيقوم الطاقم الطبي بمراقبة تعافيه عن كثب، بهدف عودته بعد فترة التوقف الدولية. إذا سارت عملية إعادة التأهيل وفقًا للجدول الزمني المتوقع، فإن الهدف هو أن يعود اللاعب الدولي الألماني إلى لياقته البدنية بنسبة 100٪ للمباراة ضد فرايبورغ في 4 أبريل، لضمان استعداده للمرحلة الأخيرة من الموسم.
كومباني لا يزال حذراً
أعرب المدرب الرئيسي فينسنت كومباني عن قلقه فور صافرة النهاية يوم الجمعة، حذراً من قصر الفترة الفاصلة بين المباريات. وفي حديثه إلى قناة سكاي بعد المباراة، قال كومباني: "شعر مانو بشيء بسيط في ساقه. من الواضح أن الوقت المتبقي حتى المباراة التالية قصير جداً. لا أريد التكهن كثيراً في الوقت الحالي. لننتظر ونرى ما سيحدث". بعد تأكيد التشخيص، سيتعين على المدرب الآن الاعتماد على خياراته البديلة في هذه الفترة الحاسمة.
