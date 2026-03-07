لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة لفريق فينسنت كومباني، حيث أفادت قناة Sky أن نوير سيغيب رسمياً عن مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل. شعر الحارس المخضرم بعدم الراحة خلال الشوط الأول من مباراة غلادباخ وتم استبداله في الاستراحة. في حين كان الجهاز الفني يأمل في البداية أن يكون هذا الإجراء احترازيًا، كشفت الفحوصات اللاحقة عن إصابة عضلية ستبعده عن الرحلة الحاسمة إلى إيطاليا. هناك احتمال كبير أن يغيب عن مباراة الإياب في ميونيخ يوم 18 مارس.