وكما أفاد موقع الإحصاءات OPTA، فإن حارس مرمى الفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، البالغ من العمر 40 عامًا، هو أول حارس مرمى ينجح، منذ بدء تسجيل البيانات التفصيلية، في إجراء تسع تصديات في مباراة خروج المغلوب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضد المنتخب الملكي.
مانويل نوير يصنع التاريخ في مواجهة ريال مدريد: أسطورة بايرن ميونيخ يدحض أكاذيب الصحافة
في ظل تسع تسديدات على مرماه وقيمة xG لريال مدريد بلغت 2.0، تمكن نوير من منع هدف للبلانكوس في فوز فريقه ميونيخ بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء.
كان نوير هو الأفضل على أرض الملعب في مواجهة الفريق الملكي، حيث تصدى عدة مرات بقوة لهجمات الفريق الملكي بقيادة كيليان مبابي وفينيكوس جونيور، وحصل بعد انتهاء المباراة على جائزة "أفضل لاعب في المباراة" الرسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
يتعين على نيو تحمل انتقادات الصحافة الإسبانية
لا شك أن هذا الأداء القوي كان مصدر رضا خاص لهذا اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، خاصة وأن الصحافة الإسبانية كانت قد أعربت في وقت سابق عن شكوك كبيرة حول ما إذا كان على بايرن ميونيخ أن يضمه إلى التشكيلة الأساسية في ظل أدائه المتذبذب في بعض المباريات الأخيرة.
لذلك، كان حارس مرمى البطل الألماني الأسطوري موضوع مقال في صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية قبل المباراة بعنوان: "نيوير يفقد يقظته". وجاء في المقال، من بين أمور أخرى، أن حارس مرمى المنتخب الوطني السابق يسافر إلى مدريد "حاملاً معه الكثير من علامات الاستفهام".
كان نوير أيضًا محور الاهتمام في آخر مواجهة مباشرة بين "البلانكوس" وبايرن ميونيخ. في ذلك الوقت، كان بايرن ميونيخ متقدمًا 1-0 في مباراة الإياب بفضل تصديات قوية من الحارس البالغ من العمر 40 عامًا، بعد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب، قبل أن يتسبب في ارتداد تسديدة غير خطيرة من فينيسيوس جونيور قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة. استغل مهاجم ريال مدريد جوسيلو الفرصة وسجل هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة، سجل الإسباني هدف الفوز.
مديح كبير لنيوير: "أجده بارعًا بشكل خارق"
هذه المرة، كان نوير هو المتفوق، حيث دفع مهاجمي ريال مدريد إلى اليأس بفضل تصدياته الرائعة. "أداءه اليوم كان مثالياً"، هكذا أشاد زميله السابق ماتس هوملز، الذي يعمل حالياً كمحلل تلفزيوني في "برايم فيديو". "لا داعي للالتفاف حول الموضوع، إنه 10 من 10، أداء من الطراز العالمي."
كما أشاد اللاعب الدولي السابق كريستوف كرامر بأداء نوير قائلاً: "إنه لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم - لقد شاهدنا جميعاً المباراة اليوم - هذا هو الواقع. وسيظل الأمر كذلك طالما استمر في اللعب. أعتقد أنه جيد بشكل غير معقول."