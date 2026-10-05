مغامرة مانشيني كادت تكلف إيطاليا سقوطًا تاريخيًا .. مشكلة تركيا أكبر من أردا جولر وموهبة الأزوري ينتقم من الصحافة!

في تكرار لما حدث قبل أيام قليلة، عاد المنتخب الإيطالي لهزيمة نظيره التركي، في دوري الأمم الأوروبية، لكن هذه المرة بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

الثلاثية الإيطالي أتت عن طريق جيانلوكا سكاماكا، ريكاردو كالافيوري، وفرانشيسكو بيو إسبوسيتو في الدقائق 26، 64 و87 من عمر المباراة.

أما هدف الضيوف الوحيد، فتكفل بتسجيله أرال شيمشير في الدقيقة 61 من عمر المباراة، حيث أدرك به التعادل، لكن زملاؤه لم يصمدوا كثيرًا واستقبلوا بعده هدفي الخسارة.









بهذه النتيجة، يحتل الأزوري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، خلف فرنسا (10 نقاط)، فيما تتذيل تركيا الترتيب دون أي نقطة، مع احتلال بلجيكا المركز الثالث (6 نقاط).

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إيطاليا وتركيا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



