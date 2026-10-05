هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Mancini Italia Guler Turkiye GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

مغامرة مانشيني كادت تكلف إيطاليا سقوطًا تاريخيًا .. مشكلة تركيا أكبر من أردا جولر وموهبة الأزوري ينتقم من الصحافة!

فقرات ومقالات
إيطاليا ضد تركيا
إيطاليا
تركيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
أردا جولر
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
روبرتو مانشيني

أبرز ملامح مباراة إيطاليا وتركيا..

في تكرار لما حدث قبل أيام قليلة، عاد المنتخب الإيطالي لهزيمة نظيره التركي، في دوري الأمم الأوروبية، لكن هذه المرة بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

الثلاثية الإيطالي أتت عن طريق جيانلوكا سكاماكا، ريكاردو كالافيوري، وفرانشيسكو بيو إسبوسيتو في الدقائق 26، 64 و87 من عمر المباراة.

أما هدف الضيوف الوحيد، فتكفل بتسجيله أرال شيمشير في الدقيقة 61 من عمر المباراة، حيث أدرك به التعادل، لكن زملاؤه لم يصمدوا كثيرًا واستقبلوا بعده هدفي الخسارة.



بهذه النتيجة، يحتل الأزوري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، خلف فرنسا (10 نقاط)، فيما تتذيل تركيا الترتيب دون أي نقطة، مع احتلال بلجيكا المركز الثالث (6 نقاط).

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إيطاليا وتركيا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • مغامرة مانشيني

    إن كان ختام التوقف الدولي الحالي مسكًا على المنتخب الإيطالي من ناحية النتائج، فهو ليس كذلك على مدربه الوطني روبرتو مانشيني..

    مانشيو دخل مواجهة تركيا الليلة، معتمدًا على سياسة المداورة، حيث دفع بتسعة لاعبين جدد دفعة واحدة مقارنة بالمواجهة الأخيرة أمام فرنسا، ولم يشرك من الأساسيين سوى الثنائي جيانلويجي دوناروما وأليساندرو باستوني.



    تلك السياسة تسببت في ظهور ضعيف للإيطاليين أمام الأتراك، من الناحية الهجومية تحديدًا، ودفعت المدرب للاعتماد على التكتل الدفاعي في معظم أوقات المباراة، بطريقة لا تليق بالأزوري، لكنها المحببة لمانشيني!

    ورغم ذلك فرط الأتراك في فرصة تاريخية، حيث كان بإمكانهم تحقيق الفوز الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم أمام إيطاليا، بعدما سبق وأن تلقوا 14 هزيمة وتعادلوا في أربعة لقاءات أخرى.



  • imago-sport-1084064056.jpgBeautiful Sports International

    المشكلة في أردا جولر؟

    قبل مواجهة الليلة، قطاع من جماهير تركيا احتفل بغياب النجم أردا جولر، على إثر تراكم البطاقات، معتبرة إياه مشكلة في تشكيل الفريق، كونه النجم الأبرز والذي يطلب الكرة بشكل دائم.

    الهجوم على جولر تصاعد في مواجهة فرنسا الأخيرة، بداعي فرديته، لكن كيف الحال الآن والأتراك يهزمون من "بدلاء" إيطاليا؟

    قد تختلف أو تتفق مع ما يقدمه صاحب الـ21 عامًا مع تركيا في الفترة الأخيرة، لكن التجربة العملية الليلة أكدت أن منتخب السلاطين افتقده كثيرًا في الشق الهجومي أمام إيطاليا.

    من ناحية اللعب الجماعي، فلا خلاف على أفضلية الأتراك دون جولر مقارنة بالثلاث مباريات الأخيرة، في ظل الخلاص من فكرة "مرر لأردا"، التي يفرضها اللاعبون على أنفسهم مع وجوده داخل المستطيل الأخضر.

    لم يكن المنتخب التركي حتى عاجزًا عن خلق الفرص، لكنه كان عاجزًا عن إيجاد لاعب حاسم .. سيناريو لقاء الليلة، يجعلنا نقول بثقة إن تركيا كانت لتتعادل على الأقل حال لعب جولر المباراة.

    وما بين المشكلة الجماعية في وجود أردا جولر والمعاناة في إنهاء الهجمات في غيابه، تبقى المسؤولية على عاتق المدرب فينتشينزو مونتيلا لإحداث التوازن المطلوب، لمعالجة تلك السلبيات.


  • imago-sport-1084191051.jpgFlash Press Agency

    إسبوسيتو ينتقم من الصحافة الإيطالية

    واحد ممن حملهم الإعلام الإيطالي مسؤولية الفشل في الصعود لنهائيات كأس العالم 2026؛ بيو إسبوسيتو، إذ تعرض لهجمة شرسة عقب مواجهة البوسنة والهرسك في نهائي المحلق.

    لكن يبدو وأنه عاد لينتقم لنفسه من كل مَن قلل منه سواء إعلام أو جمهور، ليس بتصريحات رنانة بل بأدائه داخل المستطيل الأخضر..

    صاحب الـ21 عامًا نجح خلال آخر ست مباريات الأزوري في المساهمة بخمسة أهداف (4 تسجيل، 1 تمريرة حاسمة)، كان آخرها في شباك تركيا الليلة، حيث سجل الهدف الثالث بعد نزوله كبديل في بداية الشوط الثاني.

    وقد رفع إسبوسيتو رصيده مع المنتخب الإيطالي الأول إلى سبعة أهداف بشكل عام، ليكون ثاني لاعب يصل لهذا الرقم وهو في عمر الـ21 عامًا أو أقل، فلم يسبقه نحو ذلك سوى جوزيبي مياتزا، الذي فعل وهو ابن الـ20 عامًا.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل