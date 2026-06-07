"كنا أفضل من أرجنتين مارادونا وبرازيل بيليه" .. مانشيني يعود بالحديث لتجربته مع إيطاليا والسعودية

وتحدث مانشيني عن صديقه المقرب النجم الراحل جيانلوكا فيالي: "لقد فقدت صديقًا ظل صديقًا طوال حياتي، فقد قضينا حياتنا معًا. عشنا معًا تجارب استثنائية، فقد كان أحد أفضل المهاجمين على الإطلاق ورجلًا يتمتع بصفات لا تصدق. عندما يكون لديك صديق كهذا، فإن فقدانه يحدث فيه شيء ما لأنك تفقد نقطة ارتكاز. كنا كالأخوة، وكأنني فقدت أخًا".

وأتبع: "مع المنتخب الوطني، عدنا إلى ويمبلي في لحظة رائعة. العودة إلى هناك بعد 30 عاماً من خسارتنا لنهائي كأس الأبطال مع سامب ودوري، والتمكن من الفوز ببطولة أوروبا... أعتقد أن كل شيء كان موجوداً في تلك العناق".

وواصل: "في السنوات الخمس الأخيرة، أظهر لنا قوة استثنائية، حتى خلال بطولة أوروبا. كان يحرص على البقاء مع الفريق أثناء العلاج. لا يجب إهدار أي شيء في الحياة لأن أشياء مذهلة تحدث عندما لا تتوقعها. كان يرغب في أن يصبح رئيسًا لسامبدوريا. العودة إلى هناك؟ هناك هذه الفكرة، لا أعرف إن كانت ممكنة لكن نعم".