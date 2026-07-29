روبرتو مانشيني: سوء تفاهم وراء رحيلي من إيطاليا إلى السعودية وكنت كعاشق فقد حبيبته!

"سنحاول إعادة بناء فريق قادر على تحقيق النتائج التي حققناها قبل بضع سنوات (بطولة أوروبا 2021، ملاحظة المحرر). أعتقد أن اللاعبين المتاحين قادرون على ذلك.

"أما بالنسبة لاستقبال الجماهير؟ فأنا مدرب المنتخب الوطني، وسأحاول أن أجعل الفريق يلعب بشكل جيد لدرجة تجعل المشجعين يغفرون لي ما حدث".