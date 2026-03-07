AFP
مانشستر يونايتد يواجه مشكلة في الانتقالات بعد أن استبعد رئيس ترابزونسبور إبرام صفقة دائمة بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لاندريه أونانا
أونانا يعيد بناء سمعته
أدى عدد من الأداء المتفاوت وسلسلة من الأخطاء الكارثية إلى إجبار مانشستر يونايتد على العودة إلى سوق الانتقالات خلال الصيف بحثًا عن حارس مرمى جديد. تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في التشكيلة الأساسية بسين لامينز، الذي انضم من رويال أنتويرب مقابل 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار). على الرغم من أن أونانا أعاد بناء سمعته إلى حد ما من خلال 21 مباراة مع طرابزونسبور هذا الموسم، إلا أن نادي الدوري التركي أعلن رسميًا أنه لا ينوي إتمام صفقة انتقال دائم بالسعر الحالي الذي يطلبه مانشستر يونايتد.
ترابزونسبور يستبعد الانتقال الدائم
في حديثه مع Gunebakis، كان نائب رئيس نادي طرابزونسبور، زييات كافكاس، صريحًا بشأن الفجوة المالية بين الناديين. وأوضح أن الأرقام التي ذكرها عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لا تتوافق مع واقع ميزانية النادي التركي مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
"نظرًا لأن المبلغ الذي عرضه مانشستر يونايتد لشراء أندريه أونانا يتراوح بين 45 و50 مليون يورو (39-43 مليون جنيه إسترليني)، فقد أبلغ رئيسنا المجتمع بصدق بما يتماشى مع واقع ترابزونسبور"، كشف كافكاس. "لا أعتقد أن هذه المعلومات أثرت على أونانا على الإطلاق. لأن أونانا يفكر أنه إذا لم يكن في إنجلترا، فإنه يريد الاستمرار في نادٍ في أوروبا".
وأشارت الإدارة العليا في ترابزونسبور إلى أنها تقدر موهبة اللاعب، لكن السعر الحالي الذي يطلبه أولد ترافورد ببساطة يتجاوز إمكانياتها. وأضاف كافكاس: "عائلته تفكر بنفس الطريقة. أراد الرئيس أيضًا شرح واقع ترابزونسبور. لكن إذا تغيرت الظروف، فإن الوضع يتغير".
مدرب طرابزونسبور يصدر حكمه
كما علق مدرب طرابزونسبور فاتح تيكي على الموقف، مشيدًا بمهنية أونانا على الرغم من عدم اليقين الذي يحيط بخطوته التالية. وأبرز المدرب مرونة الحارس بعد أن "اغتصب" مكانه في مانشستر يونايتد عقب سلسلة من الأخطاء الفادحة التي كلفته في البداية مكانه في أولد ترافورد.
وأوضح تيكي: "أونانا يلعب معنا على سبيل الإعارة. كانت هناك مباريات لم يلعب فيها بشكل جيد. كما كانت هناك العديد من المباريات التي لعب فيها بشكل جيد. أنا سعيد جدًا بإيجابية أونانا، ليس فقط من حيث الأداء ولكن أيضًا من حيث الشخصية. لقد انتقلت من أحد أفضل الفرق في العالم وواجهت بعض المشاكل. إنه يشعر براحة كبيرة هنا".
ماذا يخبئ المستقبل؟
تشير التقارير الأخيرة إلى أن أونانا لم يتخل عن مسيرته مع مانشستر يونايتد، وأنه مستعد للقتال من أجل الحفاظ على مكانه كحارس أساسي في الموسم المقبل. ومع ذلك، وبوجود لامينز الذي يحتل هذا المركز حالياً، لا يزال الطريق إلى التشكيلة الأساسية مسدوداً، مما يترك مسيرة اللاعب الذي كلف 43 مليون جنيه إسترليني في مفترق طرق قبل صيف حاسم.
