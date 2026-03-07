مانشستر يونايتد يواجه رفض آدم وارتون وإليوت أندرسون إذا فشل الشياطين الحمر في حسم مكانهم في دوري أبطال أوروبا

برز نجم نوتنغهام فورست إليوت أندرسون كشخصية رئيسية في قائمة مانشستر يونايتد. اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي أثار إعجاب توماس توخيل لدرجة أنه سيبدأ بجانب ديكلان رايس مع منتخب إنجلترا في الفترة التي تسبق كأس العالم، كان على رادار مانشستر يونايتد منذ أدائه المتميز في التعادل 2-2 في سيتي جراوند في وقت سابق من هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن أندرسون يثير اهتمام مانشستر يونايتد، لكن مصادر مطلعة تقول إن النادي لن يتمكن من منافسة مانشستر سيتي، المتصدر، على راتب أندرسون ما لم يعودوا إلى دوري أبطال أوروبا، وفقًا لتقرير صحيفة ذا صن. بدون المكاسب المالية والهيبة التي توفرها المسابقة، يخاطر الشياطين الحمر بأن يتفوق عليهم منافسوهم المحليون في التعاقد مع اللاعب السابق في نيوكاسل.