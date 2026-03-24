مانشستر يونايتد يقدم آخر المستجدات بشأن الملعب، حيث يكشف «الشياطين الحمر» عن خطة تمويل بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لإنشاء «ويمبلي الشمال» الذي يتسع لـ 100 ألف متفرج

يُعد تأمين رأس المال الخاص لمشروع ضخم كهذا مهمة كبيرة، لا سيما وأن الديون الحالية للنادي تقترب بالفعل من حاجز 1.3 مليار جنيه إسترليني. علاوة على ذلك، يواجه الشياطين الحمر مفاوضات معقدة للحصول على الأراضي المجاورة، حيث تتعثر المحادثات حاليًا بشأن تقييم ساحة السكك الحديدية المملوكة لشركة فريتلاينر. وبالتالي، لا يزال الجدول الزمني غير محدد. وفي معرض حديثه عن الجدول الزمني، أشار روش قائلاً: "عندما أطلقنا فكرة الاستاد الجديد قبل 12 شهرًا، قلنا إن البناء سيستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات، وهذا صحيح. لكنني أعتقد أن الناس فهموا ذلك على أننا قد ننتهي من الاستاد بحلول عام 2030، ولكن مع بناء استاد معقد مثل الذي سنشرع فيه، فإن الأمر يستغرق عاماً أو عامين للتحضير للبناء – لتجميع الأراضي، وتوفير التمويل، والحصول على ترخيص التخطيط."