Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
marcus-rashford-(C)Getty Images
Richard Martin

ترجمه

مانشستر يونايتد "يفرك يديه فرحًا" مع التخطيط لـ"رفع سعر" ماركوس راشفورد وسط حالة عدم اليقين بشأن انتقاله إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو

يأمل نادي مانشستر يونايتد في رفع سعر انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة، في ظل ظهور شكوك حول الصفقة الأولية التي تم التوصل إليها مع «الشياطين الحمر» الصيف الماضي. وقد حقق راشفورد انطلاقة قوية منذ انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر إلى إسبانيا الصيف الماضي، مما زاد من احتمالات إبرام صفقة انتقال نهائي إلى كامب نو مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/34 مليون دولار).

  • برشلونة يتراجع عن فكرة التعاقد الدائم

    لكن أداء راشفورد تراجع مؤخرًا، حيث لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى مرة واحدة خلال الشهر الماضي، وكان آخر هدف أو تمريرة حاسمة له في أواخر شهر يناير. ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية الرائدة، فقد أدى ذلك إلى احتمال قيام برشلونة بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم مقابل 30 مليون يورو، والاتفاقبدلاً من ذلك على صفقة إعارة أخرى، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره بشكل كبير في حال قرروا شراءه بشكل نهائي في نهاية المطاف.

    • إعلان
  • Marcus-Rashford(C)GettyImages

    لابورتا: برشلونة قد يستعير راشفورد مجدداً

    أبدى رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، شكوكه بشأن التعاقد مع راشفورد بشكل نهائي في مقابلة أجراها يوم الجمعة مع قناة «جيجانتيس» على يوتيوب. وأطرح لابورتا، الذي يأمل في إعادة انتخابه يوم الأحد، فكرة قيام برشلونة بترتيب صفقة إعارة أخرى للاعب الدولي الإنجليزي، بشرط موافقة المدير الرياضي ديكو. وقال: «يمكننا تمديد فترة الإعارة، الأمر يعتمد على ما يريد ديكو فعله». "هناك طرق للقيام بذلك، مثل دفع جزء من قيمة الشرط الجزائي مع مانشستر يونايتد ثم النظر في الباقي. نحن ندرس هذه الصفقة".

  • تمت الموافقة بالفعل على راتب راشفورد

    وقد اتفق برشلونة بالفعل على الشروط الشخصية مع راشفورد في حال التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف، مما يعني أن هذا الخيار سيكون الأسهل، ولن يتطلب سوى دفع قيمة بند الإفراج. لكن كل الأعمال التمهيدية التي تمت العام الماضي ستذهب أدراج الرياح إذا تراجع النادي عن الصفقة وسعى إلى التعاقد معه على سبيل الإعارة مرة أخرى. وهذا يعني إعادة التفاوض على راتبه، كما أن أي صفقة إعارة أخرى ستكون رهناً بموافقة راشفورد، وهو أمر أسهل قوله منه فعله، حيث أنه يضع نصب عينيه جعل الانتقال نهائياً. 

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    مانشستر يونايتد يستعد لتحقيق مكاسب مالية ضخمة في حال إعادة التفاوض مع برشلونة

    كما سيتعين عليهم التفاوض مع مانشستر يونايتد مرة أخرى. ولهذا السبب، فإن مانشستر يونايتد «يفرك يديه فرحًا» في ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لابورتا، وفقًا لصحيفة «ماركا». وإذا أراد برشلونة تعديل الاتفاق، فعليه أن يضع في اعتباره أن القيمة السوقية لراشفورد قد ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ما يزيد بكثير عن مبلغ الـ30 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 هدفًا آخر للبلوغرانا. لذلك، إذا أرادوا إعادة التفاوض، فمن المرجح أن يكون سعره قد ارتفع بشكل كبير. ومع ذلك، تعتقد المصادر التي استشارتها صحيفة ماركا أنه من غير المرجح أن يتراجع برشلونة عن الاتفاق، على الرغم من أنه لن يتم اتخاذ أي قرار حتى نهاية الموسم، عندما يمكنهم إجراء تقييم شامل لما إذا كان الإعارة ناجحة أم لا، وما إذا كان إبرام صفقة انتقال نهائي خطوة حكيمة.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0