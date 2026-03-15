(C)Getty Images
ترجمه
مانشستر يونايتد "يفرك يديه فرحًا" مع التخطيط لـ"رفع سعر" ماركوس راشفورد وسط حالة عدم اليقين بشأن انتقاله إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو
برشلونة يتراجع عن فكرة التعاقد الدائم
لكن أداء راشفورد تراجع مؤخرًا، حيث لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى مرة واحدة خلال الشهر الماضي، وكان آخر هدف أو تمريرة حاسمة له في أواخر شهر يناير. ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية الرائدة، فقد أدى ذلك إلى احتمال قيام برشلونة بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي للتعاقد مع المهاجم مقابل 30 مليون يورو، والاتفاقبدلاً من ذلك على صفقة إعارة أخرى، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعره بشكل كبير في حال قرروا شراءه بشكل نهائي في نهاية المطاف.
- (C)GettyImages
لابورتا: برشلونة قد يستعير راشفورد مجدداً
أبدى رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، شكوكه بشأن التعاقد مع راشفورد بشكل نهائي في مقابلة أجراها يوم الجمعة مع قناة «جيجانتيس» على يوتيوب. وأطرح لابورتا، الذي يأمل في إعادة انتخابه يوم الأحد، فكرة قيام برشلونة بترتيب صفقة إعارة أخرى للاعب الدولي الإنجليزي، بشرط موافقة المدير الرياضي ديكو. وقال: «يمكننا تمديد فترة الإعارة، الأمر يعتمد على ما يريد ديكو فعله». "هناك طرق للقيام بذلك، مثل دفع جزء من قيمة الشرط الجزائي مع مانشستر يونايتد ثم النظر في الباقي. نحن ندرس هذه الصفقة".
تمت الموافقة بالفعل على راتب راشفورد
وقد اتفق برشلونة بالفعل على الشروط الشخصية مع راشفورد في حال التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف، مما يعني أن هذا الخيار سيكون الأسهل، ولن يتطلب سوى دفع قيمة بند الإفراج. لكن كل الأعمال التمهيدية التي تمت العام الماضي ستذهب أدراج الرياح إذا تراجع النادي عن الصفقة وسعى إلى التعاقد معه على سبيل الإعارة مرة أخرى. وهذا يعني إعادة التفاوض على راتبه، كما أن أي صفقة إعارة أخرى ستكون رهناً بموافقة راشفورد، وهو أمر أسهل قوله منه فعله، حيث أنه يضع نصب عينيه جعل الانتقال نهائياً.
- AFP
مانشستر يونايتد يستعد لتحقيق مكاسب مالية ضخمة في حال إعادة التفاوض مع برشلونة
كما سيتعين عليهم التفاوض مع مانشستر يونايتد مرة أخرى. ولهذا السبب، فإن مانشستر يونايتد «يفرك يديه فرحًا» في ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لابورتا، وفقًا لصحيفة «ماركا». وإذا أراد برشلونة تعديل الاتفاق، فعليه أن يضع في اعتباره أن القيمة السوقية لراشفورد قد ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ما يزيد بكثير عن مبلغ الـ30 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 هدفًا آخر للبلوغرانا. لذلك، إذا أرادوا إعادة التفاوض، فمن المرجح أن يكون سعره قد ارتفع بشكل كبير. ومع ذلك، تعتقد المصادر التي استشارتها صحيفة ماركا أنه من غير المرجح أن يتراجع برشلونة عن الاتفاق، على الرغم من أنه لن يتم اتخاذ أي قرار حتى نهاية الموسم، عندما يمكنهم إجراء تقييم شامل لما إذا كان الإعارة ناجحة أم لا، وما إذا كان إبرام صفقة انتقال نهائي خطوة حكيمة.
إعلان