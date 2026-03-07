مانشستر يونايتد يشير إلى الانتقالات وطموحه في إعادة ترسيخ مكانته لتبرير الزيادة المثيرة للجدل في أسعار التذاكر الموسمية

في شرح مفصل للهيكل السعري الجديد، قال مانشستر يونايتد في بيان: "لدينا هدف واضح وهو إعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم المحلية والأوروبية. نريد الاستمرار في الاستثمار في الفريق وتحسين مرافقنا حتى يحصل المشجعون على أفضل تجربة ممكنة. نحتاج أيضًا إلى ضمان استدامة النادي ماليًا مع مراعاة التضخم وارتفاع التكاليف".

حثت الإدارة المشجعين على النظر إلى الزيادة من منظور النمو طويل الأجل والنجاح على أرض الملعب. وأضاف النادي: "في هذا السياق، اتخذنا قرارًا بزيادة الأسعار بنحو 5٪ في جميع مناطق أولد ترافورد. وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 2 جنيه إسترليني في المتوسط لكل مباراة لحاملي التذاكر الموسمية للبالغين، و1 جنيه إسترليني لكل مباراة لمن هم دون 16 عامًا".