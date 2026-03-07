Getty Images Sport
ترجمه
مانشستر يونايتد يشير إلى الانتقالات وطموحه في إعادة ترسيخ مكانته لتبرير الزيادة المثيرة للجدل في أسعار التذاكر الموسمية
السعر لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية
في حين أن أسعار التذاكر الموسمية في مسرح الأحلام ظلت ثابتة لمدة 11 عامًا متتالية، فإن هذا الإعلان الأخير يمثل العام الرابع على التوالي الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعًا. وقد دافع مسؤولو النادي عن هذا القرار بالإشارة إلى الاستثمارات الضخمة اللازمة لجلب المواهب المتميزة إلى النادي وتحديث بنيته التحتية. مع استمرار تشكل اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز عائقًا ثابتًا، يصر الشياطين الحمر على أن ارتفاع الأسعار هو شر لا بد منه لضمان بقائهم قادرين على المنافسة مع منافسيهم في صدارة الجدول.
- Getty Images Sport
الطموح له ثمنه
في شرح مفصل للهيكل السعري الجديد، قال مانشستر يونايتد في بيان: "لدينا هدف واضح وهو إعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم المحلية والأوروبية. نريد الاستمرار في الاستثمار في الفريق وتحسين مرافقنا حتى يحصل المشجعون على أفضل تجربة ممكنة. نحتاج أيضًا إلى ضمان استدامة النادي ماليًا مع مراعاة التضخم وارتفاع التكاليف".
حثت الإدارة المشجعين على النظر إلى الزيادة من منظور النمو طويل الأجل والنجاح على أرض الملعب. وأضاف النادي: "في هذا السياق، اتخذنا قرارًا بزيادة الأسعار بنحو 5٪ في جميع مناطق أولد ترافورد. وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 2 جنيه إسترليني في المتوسط لكل مباراة لحاملي التذاكر الموسمية للبالغين، و1 جنيه إسترليني لكل مباراة لمن هم دون 16 عامًا".
المؤيدون يحتجون على الزيادات
لم يلق هذا القرار استحسانًا من قبل جمعية مشجعي مانشستر يونايتد (MUST)، التي دعت إلى تجميد الأسعار تمامًا تماشيًا مع حملة أوسع نطاقًا أطلقتها جمعية مشجعي كرة القدم. أعربت جمعية MUST عن استيائها في بيان لها، قائلة: "من المخيب للآمال أن النادي تجاهل دعوتنا، كجزء من حملة جمعية مشجعي كرة القدم على مستوى الدوري، لتجميد أسعار التذاكر. يدفع المشجعون المزيد والمزيد لمشاهدة فريقهم، وكما قالت حملة رابطة مشجعي كرة القدم: كفى. علمنا أيضًا أن 600 مشجع مخلص آخرين سيتم نقلهم إلى أماكن أكثر رفاهية".
على الرغم من تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بقواعد إعادة توجيه التذاكر، لا تزال الجمعية تشعر بالقلق إزاء التحول نحو المقاعد المميزة. وتابعت MUST: "من المفهوم أن هؤلاء الأشخاص سيكونون غاضبين، ويجب أن يعاملهم النادي معاملة أفضل من أولئك الذين مروا بنفس الشيء العام الماضي. ومع ذلك، نحن سعداء لأن النادي استمع إلى بعض مخاوفنا، ولم يتم فرض مزيد من القيود على حاملي التذاكر الموسمية لإعادة توجيه تذاكرهم، ولم يتم زيادة قواعد الاستخدام الأدنى. تتخذ أندية كرة القدم قرارات أفضل عندما تستمع إلى المشجعين - يجب أن تفعل ذلك أكثر".
- Getty Images Sport
نيوكاسل تحذو حذوها
لا يقتصر اتجاه ارتفاع التكاليف على مانشستر، حيث أعلن نادي نيوكاسل يونايتد أيضًا عن زيادة مماثلة بنسبة 5٪. دافع ديفيد هوبكينسون، الرئيس التنفيذي لنادي ماغبايز، عن هذه الخطوة قائلاً: "نحن نتفهم تمامًا أن هذه الأخبار لن تكون مرحبًا بها، وأنها ليست قرارًا نتخذه باستخفاف. لكن الحقيقة هي أنه بدون إجراء زيادات مسؤولة، لا يمكننا الاستمرار في التقدم أو المنافسة على المستوى الذي نتوقعه ونطمح إليه جميعًا. في ظل الوضع المالي الحالي، يجب أن نوازن بين القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة لمشجعينا والحاجة إلى توليد الإيرادات اللازمة للحفاظ على قدرتنا التنافسية".
على الرغم من غضب جماعات المشجعين المحليين، يؤكد رئيس نادي سانت جيمس بارك أن النادي لا يزال يقدم قيمة مقارنة بنظرائه. وأشار هوبكينسون إلى أن "بعد هذا التعديل، ستظل أسعار تذاكر الدخول العامة لدينا تنافسية مقارنة بأسعار تذاكر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى، كما أننا سنقدم ثاني أقل سعر في الدوري لتذكرة الموسم القياسية للبالغين".
إعلان