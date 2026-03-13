مانشستر يونايتد يجعل نجم نيوكاسل ساندرو تونالي أولويته القصوى إلى جانب لاعبي خط وسط كريستال بالاس ونوتنغهام فورست

وضع مسؤولو أولد ترافورد تونالي على رأس قائمة التعاقدات التي تهدف إلى تحديث قلب الفريق. يعتبر اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا، والمتعاقد حاليًا مع نيوكاسل حتى عام 2029، الملف الشخصي المثالي لتعزيز خط وسط الفريق الذي سيغادره كاسيميرو.

يأتي اهتمام مانشستر يونايتد في الوقت الذي يواجه فيه نيوكاسل موسمًا صعبًا قد يتسبب في خروجه من البطولات الأوروبية. ومع ذلك، يراقب الشياطين الحمر أيضًا عدة خيارات محلية لضمان عدم خسارة المواهب المتميزة التي اعتادت على صرامة كرة القدم الإنجليزية، وفقًا لصحيفة ذا صن.