مانشستر يونايتد يجعل نجم نيوكاسل ساندرو تونالي أولويته القصوى إلى جانب لاعبي خط وسط كريستال بالاس ونوتنغهام فورست
مانشستر يونايتد يراقب محرك خط وسط فريق ماغبايز
وضع مسؤولو أولد ترافورد تونالي على رأس قائمة التعاقدات التي تهدف إلى تحديث قلب الفريق. يعتبر اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا، والمتعاقد حاليًا مع نيوكاسل حتى عام 2029، الملف الشخصي المثالي لتعزيز خط وسط الفريق الذي سيغادره كاسيميرو.
يأتي اهتمام مانشستر يونايتد في الوقت الذي يواجه فيه نيوكاسل موسمًا صعبًا قد يتسبب في خروجه من البطولات الأوروبية. ومع ذلك، يراقب الشياطين الحمر أيضًا عدة خيارات محلية لضمان عدم خسارة المواهب المتميزة التي اعتادت على صرامة كرة القدم الإنجليزية، وفقًا لصحيفة ذا صن.
مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز على الرادار
إلى جانب تونالي، أعد مانشستر يونايتد قائمة شاملة باللاعبين المحليين الموهوبين. ويحتل وارتون من بالاس وأندرسون من فورست مكانة عالية في قائمة الأولويات. وذكر التقرير نفسه أن مانشستر يونايتد سيحتاج على الأرجح إلى ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لإقناع أندرسون أو وارتون بالانتقال إلى أولد ترافورد، بالنظر إلى ارتفاع أسهم هذين الشابين الواعدين في إنجلترا.
من المتوقع أن تكون المنافسة على أندرسون شرسة للغاية، حيث يُعتبر مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظًا لضم لاعب فورست. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان الشياطين الحمر قادرين على منافسة سيتي لتلبية مطالب أندرسون المالية. في غضون ذلك، من المتوقع أن يبيع بالاس وارتون هذا الصيف نظرًا لارتفاع قيمته السوقية.
بدائل شابة في بورنموث وبرايتون
فريق التوظيف في أولد ترافورد يراقب أيضًا أليكس سكوت من بورنموث وكارلوس باليبا من برايتون. يعتبر سكوت خيارًا أكثر جاذبية لمانشستر يونايتد من زميله تايلر آدامز. يبلغ سكوت 22 عامًا، وهو يناسب مواصفات لاعب الوسط الشاب النشط الذي يبحث عنه مانشستر يونايتد.
لا يزال باليبا محل اهتمام على الرغم من الموسم الصعب الذي يمر به مع سيغولز. كان مانشستر يونايتد قد استفسر سابقًا عن إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في النهاية. التركيز على الشباب واضح، حيث يبلغ أندرسون 23 عامًا، بينما يبلغ وارتون وسكوت وباليبا 22 عامًا فقط، مما يمثل استراتيجية طويلة الأمد لاستبدال النجوم المتقدمين في السن مثل كاسيميرو.
العلاقات القديمة والعقبات التاريخية
ومن المثير للاهتمام أن الارتباط بتونالي يعيد إلى الأذهان ذكريات فترة عمل دان أشوورث. كان المدير الرياضي السابق لمانشستر يونايتد هو المهندس وراء انتقال تونالي من ميلان إلى تاينسايد في عام 2023. استمر أشوورث خمسة أشهر في مانشستر يونايتد قبل رحيله المفاجئ بعد أن أعرب عن شكوكه بشأن تعيين روبن أموريم، مما خلق خلفية ساخرة لمساعي مانشستر يونايتد لضم لاعبه السابق.
كما أن التعاقد مع لاعب من نيوكاسل سيكسر فترة طويلة من الجفاف في التعاملات بين الناديين. لم يشتر مانشستر يونايتد أي لاعب من نيوكاسل منذ التعاقد مع آندي كول في يناير 1995 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. يبقى أن نرى ما إذا كان تونالي أو أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز سيتمكن أخيرًا من سد هذه الفجوة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
ومع ذلك، قبل الانغماس في سوق الانتقالات الصيفية، سيهدف مانشستر يونايتد إلى إنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا. يحتل فريق كاريك حالياً المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 29 مباراة، متساوياً مع منافسه التالي، أستون فيلا.
