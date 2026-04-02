مانشستر يونايتد يتلقى نصيحة "سخيفة" بشأن انتقال هاري كين بعد اعتراف بايرن ميونيخ برغبته في بيعه

لا توجد أي فرصة لأن يدفع مانشستر يونايتد مثل هذا المبلغ الضخم مقابل المهاجم المتقدم في السن - حتى مع أخذ سجل كين في الاعتبار - لكن قد يميل النادي إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة إذا دخل هذا المهاجم المخيف السنة الأخيرة من عقده الحالي.

يعتقد ميك براون، الذي كان في السابق كبير كشافي الشياطين الحمر، أن مانشستر يونايتد سيبدي اهتمامه إذا أصبح كين متاحًا. وقد صرح لـ Football Insider: "مستقبل هاري كين سيكون مثيرًا للاهتمام. سيتوقف الكثير على ما يريد هو فعله، لأن كل من تتحدث إليه يقول إنه سعيد في بايرن ميونيخ، لكن الآن هناك تلميحات بأنه قد يغريه الانتقال.

"عندما يقول أشخاص [هونيس] أشياء من هذا القبيل، فمن الطبيعي أن تنتبه لذلك. إذا لم تسر مفاوضات عقده كما هو مخطط لها واعتقدوا أنه قد يغريه الانتقال إلى السعودية، فما الذي يمنع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من التحرك؟

"أياً كان النادي، مانشستر يونايتد ربما أو أي نادٍ آخر، إذا كان كين يفكر في مغادرة بايرن ميونيخ، فسيكون من الغباء ألا يلقوا نظرة عليه. قد يرغب في العودة إلى إنجلترا ومحاولة تحطيم رقم شيرر القياسي، وكان هذا هو كل ما كان يتردد عندما كان يغادر توتنهام.

"بكل المقاييس، أعتقد أنه سعيد في بايرن، وربما لن يتغير ذلك، لكن إذا كان هناك ما يشير إلى أنه قد يغادر، فسيكون هناك اهتمام به."