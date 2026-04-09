مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي يستعدون لخوض معركة على مورغان روجرز بعد أن حدد أستون فيلا سعره المطلوب

وفقًا لصحيفة «التايمز»، حدد نادي أستون فيلا سعرًا يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) لروجرز، في الوقت الذي يستعد فيه لتلقي سيل من العروض. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 24 هدفًا و23 تمريرة حاسمة لصالح أستون فيلا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي، ليثبت مكانته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن ترتفع قيمته السوقية أكثر مع استعداده لتمثيل إنجلترا في كأس العالم المقبلة تحت قيادة توماس توخيل.

ويعود هذا التقييم المرتفع جزئياً إلى بند إعادة البيع الذي تم التفاوض عليه عندما انضم روجرز من ميدلزبره مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في فبراير 2024. يحق للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الحصول على 20 في المائة من أرباح أي بيع مستقبلي، مما يعني أن أستون فيلا يجب أن يصر على الحصول على رسوم إضافية لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن. وبعد أن ربط النادي اللاعب بعقد جديد حتى عام 2031 دون بند تحرير، أصبح النادي الذي يقع في منطقة ميدلاندز في موقف تفاوضي قوي.



