مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد يتنافسان على مدافع بوروسيا دورتموند

على الرغم من أنه غالبًا ما يلعب في ظل زميليه نيكو شلوتربيك وإمري كان، إلا أن أنطون تمكن من ترسيخ مكانته كلاعب لا غنى عنه. وقد خاض قلب الدفاع هذا الموسم 37 مباراة في جميع المسابقات، وساهم بثلاثة أهداف. وقد نالت أدائه المتسق إشادة كبيرة، حيث أشاد المدرب نيكو كوفاتش بشخصيته المتفانية الشهر الماضي. ووصفه كوفاتش بأنه لاعب "يعمل في الخلفية وبعيداً عن الأضواء ويحاول جذب الكثيرين إلى جانبه أو وضعهم على المسار الصحيح". وأضاف المدرب: "هذا هو ما أعتبره قيادة بالنسبة لي - وضع غروره الشخصي في الخلفية ووضع الفريق في المقدمة. إنه ببساطة لاعب من الطراز الرفيع".