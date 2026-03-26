مانشستر يونايتد مستعد لبيع ماركوس راشفورد إلى أحد منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز - في حال لم يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي المتفق عليها والبالغة 30 مليون يورو
يونايتد يصر على تقييم بقيمة 30 مليون يورو
تشير تقارير ESPN إلى أن مسؤولي أولد ترافورد يبدون متفائلين بشأن مستقبل راشفورد، لكنهم لا ينوون التنازل عن مطالبهم المالية. وبموجب شروط صفقة الإعارة التي أبرمت في يوليو الماضي، يمتلك برشلونة خيار التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بشكل دائم مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار). ومع تزايد التكهنات بأن العملاق الكتالوني قد يسعى لإعادة التفاوض، أوضح مانشستر يونايتد أنه لن يدخل في مفاوضات جديدة للحصول على مبلغ أقل.
يدرك الشياطين الحمر أن قيمة راشفورد قد ارتفعت بعد فترة مثمرة في الدوري الإسباني، حيث سجل 10 أهداف في 39 مباراة. وهم مستعدون للانسحاب من صفقة برشلونة تمامًا إذا حاول الفريق الإسباني تأجيل الدفعات أو طلب فترة إعارة أخرى.
مخاوف مالية في برشلونة تتسبب في تأخير
على الرغم من التأثير الذي أحدثه راشفورد في إسبانيا، لا تزال الصعوبات المالية المعروفة التي يواجهها برشلونة تلقي بظلالها على هذه الصفقة. وقد تطرق المدير الرياضي ديكو مؤخرًا إلى هذا الوضع، حيث قال للصحفيين: "[بقاء راشفورد؟] الأمر مرتبط بقواعد اللعب المالي النظيف، والأولويات، والأداء، وقرار المدرب، وهو أمر لم نقم به بعد لأن الوقت ليس مناسبًا".
كما ألمح الرئيس جوان لابورتا إلى إمكانية إبرام صفقة منظمة بدلاً من انتقال دائم مباشر. وقال لابورتا: "يمكننا تمديد فترة الإعارة. الأمر يعتمد على ما يريده ديكو. هناك صيغ، مثل دفع جزء من خيار الشراء إلى مانشستر يونايتد وتحديد الباقي لاحقاً".
العودة المحتملة إلى أولد ترافورد
وإذا لم يقم برشلونة بتفعيل بند الإفراج، فإن مانشستر يونايتد واثق من قدرته على إيجاد أندية أخرى مستعدة لدفع مبلغ إضافي مقابل المهاجم. ويشير التقرير إلى أن عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز قد استفسرت بالفعل عن إمكانية التعاقد مع راشفورد، حيث لم يعد احتمال انضمام راشفورد إلى منافس مباشر مستبعدًا.
يمنح هذا الاهتمام من المنافسين المحليين مانشستر يونايتد نفوذاً كبيراً، حيث يعتقدون أنه بإمكانهم التفاوض على رسوم أعلى مع نادٍ آخر. تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد "يفركون أيديهم" توقعاً لاندلاع حرب مزايدة، مع العلم أن السوق الإنجليزية غالباً ما تفرض رسوم انتقال أعلى بكثير من الاتفاق البالغ 30 مليون يورو الذي يمنعهم حالياً من تحقيق أقصى ربح من خريج أكاديمية النادي.
ماذا ينتظر راشفورد في المستقبل؟
ورغم أن الانتقال الدائم إلى نادٍ آخر لا يزال هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، إلا أن التغيير الإداري في مانشستر يونايتد قد أدى إلى تعقيد الأمور. فقد اضطر راشفورد إلى التدرب بمفرده قبل سفره إلى إسبانيا في عهد المدرب السابق روبن أموريم، لكن وصول مايكل كاريك قد غيّر الديناميكية الداخلية. ويتولى كاريك، الذي عمل عن كثب مع راشفورد خلال فترة عمله كمدرب تحت قيادة جوزيه مورينيو وأولي غونار سولشاير، المسؤولية حاليًا بينما يقيّم النادي خياراته على المدى الطويل.
في حال فشل انتقاله إلى برشلونة ولم تتبلور أي عرض مناسب من الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يجد راشفورد طريقاً للعودة إلى تشكيلة الفريق الأول للشياطين الحمر. أشارت التقارير إلى أنه من المرجح أن يُسمح له بالانضمام مجدداً إلى تشكيلة الفريق الأول، الآن بعد رحيل أموريم. ومع ذلك، يواصل النادي البحث عن بدائل محتملة في الجناح الأيسر، مما يشير إلى أنه لا يزال يفضل إنهاء العلاقة بشكل نهائي هذا الصيف.