أوضح لويس ساها، وهو زميل سابق آخر لـ«CR7» في ما يُعرف بـ«مسرح الأحلام»، لموقع GOAL لماذا سيشكل السعي وراء الأرقام القياسية والجلوس على مقاعد البدلاء جزءًا من أي خطط مستقبلية للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية.
خاص | مهاجم مانشستر يونايتد السابق عن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو: نحتاج لخبرته ولكن!
حقق رونالدو ألقاباً وفاز بأول جائزة الكرة الذهبية مع مانشستر يونايتد
اتخذ رونالدو خطواته الأولى نحو النجومية بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2003. وصل إلى إنجلترا كجناح سريع الحركة، لكنه تحول إلى أعظم هداف شهده تاريخ كرة القدم.
حصد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر، إلى جانب أول كرة ذهبية له. صنع العديد من الذكريات السعيدة وهو يرتدي القميص رقم 7 الذي اشتهر به جورج بيست وإريك كانتونا وديفيد بيكهام.
وعاد هذا القميص إليه مرة أخرى في عام 2021 بعد فترة تاريخية دامت تسع سنوات مع ريال مدريد - سجل خلالها 450 هدفاً - وثلاثة مواسم مثمرة مع يوفنتوس عملاق الدوري الإيطالي. لكن العودة العاطفية إلى موطنه الروحي سرعان ما تحولت من حلم إلى كابوس.
أسطورة كرة القدم البرتغالية لا يزال في قمة عطائه رغم بلوغه 41 عامًا
بعد خلافه مع إريك تين هاج، الذي أدى إلى إجراء مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان، تم إنهاء عقد رونالدو في نوفمبر 2022. وبعد بضعة أشهر فقط، تم توقيع أغلى صفقة في عالم كرة القدم مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.
حقق المزيد من الإنجازات التي أهّلته للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الشرق الأوسط، حيث لا يزال المهاجم الخالد في قمة عطائه رغم بلوغه 41 عاماً. وقد طُرحت بعض التساؤلات حول مستقبله هناك، بعد أن زعمت بعض التقارير إضرابه عن اللعب في مرحلة ما، ولم يُستبعد عودته إلى أوروبا بالنسبة لرجل يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة هذا الصيف.
هل سيفكر رونالدو في العودة إلى أولد ترافورد؟
بعد أن شارك رونالدو غرفة الملابس ذات مرة مع كاريك - الذي وضع نفسه في صدارة المرشحين لتولي منصب المدير الفني الدائم لمانشستر يونايتد بعد أن قاد النادي نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا - فهل ستجذب فكرة العودة للمرة الثالثة إلى مانشستر رونالدو؟
عندما طُرح هذا السؤال على ساها، قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد - في حوار حصري مع GOAL -: "للتفكير في الأمر، لم لا، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيتحقق لأنني أعتقد أن هناك مستقبلًا لمانشستر يونايتد ومستقبلًا لكريستيانو رونالدو، وهاتان القصتان تبدوان جميلتين، لكن لا يبدو أنهما تندمجان جيدًا. لذا في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هذا أمر طبيعي.
"أنت بالتأكيد بحاجة إلى خبرة إلى جانب المهاجمين. هذا لن يجعلهم أسوأ، ولكن في الوقت نفسه، كريستيانو لا يزال يريد اللعب، ولا يزال يريد تحطيم الأرقام القياسية، ولن يسمح لنفسه بالجلوس على مقاعد البدلاء أو أن يقبل بعض اللحظات التي لن يلعب فيها، على سبيل المثال.
"لا أعتقد أن هذا الأمر يسير على ما يرام. لذا، وبناءً على الأرقام القياسية التي يريد تحقيقها، لا أرى أن هذا الأمر سيحدث كثيرًا."
رونالدو يؤكد مكانته بين الخالدين
سجل رونالدو 118 هدفاً مع مانشستر يونايتد خلال فترة وجوده الأولى مع النادي، و27 هدفاً خلال الفترة الثانية. وقد تلطخت سمعته قليلاً عندما بدا أنه يخطط للرحيل قبل كأس العالم 2022، لكنه سيظل دائماً يُشاد به كأسطورة من قبل معظم مشجعي «الشياطين الحمر».
ينتهي عقده مع النصر في عام 2027، مما يعني أنه لا داعي للتفكير في خوض تحدٍ جديد هذا الصيف، وقد يحصل قريباً على أول لقب كبير له في السعودية. ويبدو أن كرة القدم الأوروبية قد شهدت آخر ظهور للاعب سيبقى إرثه خالداً إلى الأبد بين أساطير الرياضة.