خاص | مهاجم مانشستر يونايتد السابق عن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو: نحتاج لخبرته ولكن!

بعد أن شارك رونالدو غرفة الملابس ذات مرة مع كاريك - الذي وضع نفسه في صدارة المرشحين لتولي منصب المدير الفني الدائم لمانشستر يونايتد بعد أن قاد النادي نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا - فهل ستجذب فكرة العودة للمرة الثالثة إلى مانشستر رونالدو؟

عندما طُرح هذا السؤال على ساها، قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد - في حوار حصري مع GOAL -: "للتفكير في الأمر، لم لا، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيتحقق لأنني أعتقد أن هناك مستقبلًا لمانشستر يونايتد ومستقبلًا لكريستيانو رونالدو، وهاتان القصتان تبدوان جميلتين، لكن لا يبدو أنهما تندمجان جيدًا. لذا في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هذا أمر طبيعي.

"أنت بالتأكيد بحاجة إلى خبرة إلى جانب المهاجمين. هذا لن يجعلهم أسوأ، ولكن في الوقت نفسه، كريستيانو لا يزال يريد اللعب، ولا يزال يريد تحطيم الأرقام القياسية، ولن يسمح لنفسه بالجلوس على مقاعد البدلاء أو أن يقبل بعض اللحظات التي لن يلعب فيها، على سبيل المثال.

"لا أعتقد أن هذا الأمر يسير على ما يرام. لذا، وبناءً على الأرقام القياسية التي يريد تحقيقها، لا أرى أن هذا الأمر سيحدث كثيرًا."