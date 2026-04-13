Manuel Ugarte Sandro Tonali
"مانشستر يونايتد قد يستعين بمانويل أوغارتي" في صفقة تبادل تشمل ساندرو تونالي، في ظل اهتمام نيوكاسل باللاعب الأوروغواياني

يفكر نادي مانشستر يونايتد في استخدام مانويل أوغارتي كعنصر تعويضي في صفقة تبادل محتملة هذا الصيف، بهدف ضمان التعاقد مع لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي. وقد عانى اللاعب الدولي الأوروغواياني من صعوبة في الحصول على وقت لعب منتظم تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، وقد يتم التخلي عنه لصالح نادي تاينسايد لتسهيل إجراء تعديل جذري في خط الوسط في أولد ترافورد.

    وفقًا لموقع «فوتبول إنسايدر»، أعاد نادي نيوكاسل إحياء اهتمامه القديم باللاعب أوغارتي، وذلك في أعقاب تقارير صدرت مؤخرًا في أوروغواي تفيد بأن نادي يونيتد رفض عرضًا لضم لاعب الوسط في فترة الانتقالات الشتوية. وكان «المغار» يتابع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا منذ فترة لعبه مع نادي سبورتينغ لشبونة، على الرغم من أن انتقالاته البارزة اللاحقة إلى باريس سان جيرمان وأولد ترافورد أصبحت تُعتبر الآن غير مُرضية من وجهة نظر خبراء التوظيف. انخفضت قيمة أوغارتي بشكل كبير منذ بداية العام، حيث لم يشارك اللاعب الأوروغواياني في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أوائل يناير.

    يبدو أن رحيله عن أولد ترافورد أصبح وشيكًا

    أصبح أوغارتي لاعبًا هامشيًا منذ تعيين كاريك، حيث تراجع ترتيبه في خط الوسط خلف كوبي ماينو. ومع التخطيط لإجراء تعديل جذري في خط الوسط عقب رحيل كاسيميرو، يظل نيوكاسل متابعًا عن كثب لوضع أوغارتي، لا سيما وأن مستقبله على المدى الطويل يبدو مستبعدًا بشكل متزايد في حال تم تعيين كاريك بشكل دائم. لا يزال الأوروغواياني مرتبطاً بعقد حتى عام 2029 بعد انضمامه مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، لكن صعوبة تكيفه مع المتطلبات التكتيكية للنظام الحالي جعلت رحيله في الصيف احتمالاً واقعياً.

    تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يضع تونالي في مقدمة قائمة أهدافه في خط الوسط، لا سيما أنه يبدو أنه سيخسر أمام منافسه مانشستر سيتي في السباق على التعاقد مع إليوت أندرسون. من خلال الاستفادة من رغبة نيوكاسل في التعاقد مع أوغارتي، يأمل الشياطين الحمر في التوصل إلى صفقة مبتكرة للاعب الدولي الإيطالي، الذي لا يزال متعاقدًا مع سانت جيمس بارك حتى يونيو 2028. ومع ذلك، فإن أي اتفاق من هذا القبيل سيتطلب من نيوكاسل الموافقة على رحيل مبكر لأحد أصوله الرئيسية، وهي خطوة قد تواجه رد فعل عنيفًا من جماهير تاينسايد.

    يعتمد نجاح أي صفقة تبادل محتملة على استعداد نيوكاسل للتحرك مبكراً خلال فترة الانتقالات، حيث يواجه النادي منافسة متزايدة على أوغارتي من جانب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. ويجب على فريق إدي هاو أن يوازن بين مصلحته طويلة الأمد في التعاقد مع اللاعب الأوروغواياني ومخاطر فقدان أحد الأصول التكتيكية الرئيسية في شخص تونالي، وذلك في فترة تشهد عدم استقراراً في تشكيلة الفريق. مع بقاء مباريات قليلة في الدوري المحلي، يعمل كلا الناديين الآن على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيات التعاقدات قبل ما يبدو أنه سيكون صيفاً حاسماً بالنسبة لخطي وسطهما.

