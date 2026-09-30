ناصر الخليفي رافضًا إدانة مانشستر سيتي بالـ115 مخالفة: لست محاميًا وعلينا مساعدة بعضنا البعض!

اهتزت الكرة الأوروبية بعد أن أكد الدوري الإنجليزي الممتاز إدانة مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المالية الموجهة إليه. وتعود هذه المخالفات إلى استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي، وتشمل انتهاكات واسعة للوائح المالية.

وقد خلص المحققون إلى أن سيتي أخفى تكاليف تشغيلية وضخّم عائدات الرعاية بشكل مصطنع. وقد سمحت هذه الأفعال للنادي بالالتفاف على حدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، ما منحه ميزة تنافسية غير عادلة.

وسارع سيتي إلى الإعلان عن نيته استئناف الحكم. ويأتي هذا الطعن القانوني من النادي قبل صدور أي عقوبة أو جزاء رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز.



