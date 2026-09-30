هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport
علي سمير
ترجمه

"هذا ما يجب أن تعرفه الجماهير" .. جوارديولا يعلق بشكل رسمي على إدانة مانشستر سيتي بمخالفات التلاعب المالي!

مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب الإسباني يعلن موقفه تجاه ناديه السابق

خرج بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق، من أجل توجيه الدعم إلى النادي الإنجليزي، تزامنًا مع التحقيقات الجارية حول حدوث مخالفات مالية وقانونية، تهدد التاريخ التي صنعه النادي على مدار السنوات الماضية.

العديد من الألقاب التي أحرزها مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة في إنجلترا باتت مهددة، بعدما ثبتت إدانة النادي في 114 من أصل 115 تهمة معلّقة تتعلق بمخالفات في الرواتب والحسابات المالية.

المدرب الذي رفع الغالبية العظمى من تلك الألقاب، بيب جوارديولا، اختار أن يُدلي بصوته من خلال تدوينة عبر موقع "إنستجرام".

  • تصريحات جوارديولا

    بيب قال عبر حسابه:"أريد أن يعلم كل مشجع لمانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم أنني هنا؛ أكثر من أي وقت مضى. أنا كنت دائماً، وسأظل دائماً إلى جانب هذا النادي، ومالكي، ورئيسي، وفيران (سوريانو، المدير التنفيذي، واللاعبين، والموظفين، وإنزو (ماريسكا، المدرب الذي جاء من بعده"، وأنتم، مشجعونا الأوفياء".
    وأضاف:"ودعوني أكون واضحاً: سنتجاوز كل هذا معاً، أحبكم جميعاً".


  • قضية هزت الكرة الإنجليزية

    اهتزت الكرة الأوروبية بعد أن أكد الدوري الإنجليزي الممتاز إدانة مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المالية الموجهة إليه. وتعود هذه المخالفات إلى استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي، وتشمل انتهاكات واسعة للوائح المالية، في الفترة من 2009 إلى 2018.

    وقد خلص المحققون إلى أن سيتي أخفى تكاليف تشغيلية وضخّم عائدات الرعاية بشكل مصطنع. وقد سمحت هذه الأفعال للنادي بالالتفاف على حدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، ما منحه ميزة تنافسية غير عادلة.

    وسارع سيتي إلى الإعلان عن نيته استئناف الحكم. ويأتي هذا الطعن القانوني من النادي قبل صدور أي عقوبة أو جزاء رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز.


  • Manchester City verdict GFXGOAL

    العقوبات الرسمية تتأجل بسبب استئناف سيتي

    ينصب التركيز الآن على العقوبات الوشيكة من الدوري الإنجليزي الممتاز. غير أن الاستئناف الفوري الذي تقدّم به سيتي يضمن تعليق أي حل نهائي بشكل قاطع.

    ولا يزال الجدول الزمني الدقيق لهذا الطعن القانوني غير واضح، ما يعني أن النادي سيواصل نشاطه في انتظار صدور الحكم النهائي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي