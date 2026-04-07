مانشستر سيتي يستعد للتفوق على مانشستر يونايتد في صفقة انتقال إليوت أندرسون بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أعلن نجم نوتنغهام فورست تفضيله
مانشستر سيتي يتصدر السباق على ضم لاعب الوسط
وفقًا لصحيفة «ذا ميرور»، وضع مسؤولو مانشستر سيتي أندرسون على رأس قائمة أهدافهم، وتزداد ثقتهم يومًا بعد يوم في التعاقد معه في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني. وقد حدد فريق بيب جوارديولا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كإضافة ذات أولوية لخط وسط الفريق. وفي حين أبدى المنافسون المحليون مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام اهتمامهم به، يبدو أن النادي على وشك الفوز بالسباق. وقد أعلن اللاعب أن ملعب الاتحاد هو خياره المفضل، ومن المتوقع أن يغادر فورست بغض النظر عما إذا كان النادي سيتجنب الهبوط أم لا.
صعود مذهل من نيوكاسل إلى فورست
كانت مسيرة اللاعب نحو القمة رائعة منذ فترة إعارته الأولى إلى بريستول روفرز في عام 2022. بعد تخرجه من أكاديمية سانت جيمس بارك، انضم رسميًا إلى فريق فورست في يوليو 2024، في صفقة انتقال بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني. سرعان ما أثبت نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق، حيث خاض 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. بفضل هدفين وثلاث تمريرات حاسمة، بما في ذلك 10 مباريات في الدوري الأوروبي، جعلته قدرته على التحمل وذكائه التكتيكي لاعبًا بارزًا على الصعيدين المحلي والأوروبي.
خطط إعادة بناء خط وسط مانشستر يونايتد تتلقى ضربة
كان مانشستر يونايتد قد اعتبر في البداية هذا اللاعب الموهوب هدفًا مثاليًا لتعزيز خط الوسط، في إطار حملة التعاقدات التي يقودها المدير الفني المؤقت مايكل كاريك، الذي يُتوقع أن يُعهد إليه بالمنصب بشكل دائم. ومع رحيل اللاعب البرازيلي المخضرم كاسيميرو عن أولد ترافورد في نهاية الموسم، يبحث «الشياطين الحمر» بشدة عن دماء جديدة لتعزيز خياراتهم. على الرغم من اهتمامهم الشديد ورغبة الإدارة الواضحة في تجنب المآسي التي طال أمدها في صفقات الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، فإنهم يواجهون الآن خطر الخسارة أمام جيرانهم. ويشكل تفضيل اللاعب للانضمام إلى إيتهاد ضربة قوية لفريق التعاقدات في كارينجتون.
ما هي الخطوة التالية للنجم العالمي؟
ويسعى «السيتي» جاهدًا لإتمام صفقة انتقال أندرسون قبل أن يغادر للمشاركة في كأس العالم. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى تشكيلة توماس توخيل في البطولة المقبلة، بعد أن غاب عن التشكيلة في مباراة واحدة فقط منذ ظهوره الأول مع المنتخب ضد أندورا في يونيو الماضي. وقد شارك أندرسون أساسيًا في ست مباريات من أصل سبع خاضها مع «الأسود الثلاثة»، وغاب عن المواجهة الأخيرة ضد أوروغواي، حيث اختار توخيل تشكيلتين مختلفتين تمامًا في كلتا المباراتين الوديتين الدوليتين.