مانشستر سيتي يتصدر السباق على التعاقد مع إليوت أندرسون بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني متقدماً على مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يستعد فيه نجم نوتنغهام فورست لانتقال ضخم هذا الصيف

من المتوقع أن يطلب نادي نوتنغهام فورست مبلغًا لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني (107.5 مليون دولار) مقابل انتقال أندرسون، الذي خاض 39 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف. وعلى الرغم من معاناة فورست الذي يحتل المركز السابع عشر — حيث لم يتجنب منطقة الهبوط إلا بفارق الأهداف — فإن طاقة أندرسون هي بالضبط ما يحتاجه مانشستر سيتي. يسعى فريق بيب جوارديولا إلى إعادة بناء الفريق هذا الصيف بعد موسم باهت، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام ريال مدريد وتخلف بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت هذه النقطة الضعيفة واضحة في مباراة مدريد، حيث افتقر برناردو سيلفا ورودري للدعم في غياب نيكو أورايلي عن التشكيلة الأساسية. لن يعالج التعاقد مع أندرسون هذه المشكلة التكتيكية العاجلة فحسب، بل سيكون أيضًا حجر الزاوية في عملية إعادة هيكلة تشكيلة سيتي الضرورية.