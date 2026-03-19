مانشستر سيتي يتصدر السباق على التعاقد مع إليوت أندرسون بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني متقدماً على مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يستعد فيه نجم نوتنغهام فورست لانتقال ضخم هذا الصيف
الحل التكتيكي الذي اعتمدته «سيتي» لتعزيز قوة خط الوسط
من المتوقع أن يطلب نادي نوتنغهام فورست مبلغًا لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني (107.5 مليون دولار) مقابل انتقال أندرسون، الذي خاض 39 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف. وعلى الرغم من معاناة فورست الذي يحتل المركز السابع عشر — حيث لم يتجنب منطقة الهبوط إلا بفارق الأهداف — فإن طاقة أندرسون هي بالضبط ما يحتاجه مانشستر سيتي. يسعى فريق بيب جوارديولا إلى إعادة بناء الفريق هذا الصيف بعد موسم باهت، حيث خرج من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام ريال مدريد وتخلف بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه النقطة الضعيفة واضحة في مباراة مدريد، حيث افتقر برناردو سيلفا ورودري للدعم في غياب نيكو أورايلي عن التشكيلة الأساسية. لن يعالج التعاقد مع أندرسون هذه المشكلة التكتيكية العاجلة فحسب، بل سيكون أيضًا حجر الزاوية في عملية إعادة هيكلة تشكيلة سيتي الضرورية.
مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لكاسيميرو
بالنسبة لمانشستر يونايتد، يمثل التعاقد مع لاعب "رقم 6" ليحل محل كاسيميرو المغادر أولوية قصوى، حيث يتصدر أندرسون قائمة المرشحين. ويحتل "الشياطين الحمر" حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من إغراء مانشستر سيتي، لا يزال مسؤولو يونايتد متفائلين بقدرتهم على الفوز في السباق، مستشهدين بنجاحهم في التعاقد مع بريان مبيومو وماتيوس كونها وبنجامين سيسكو الصيف الماضي رغم عدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا. وفي حين أن العلامة التجارية للنادي لا تزال تمثل عامل جذب كبير، إلا أن حسم مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى لا يزال يُنظر إليه على أنه عقبة مالية حاسمة أمام مثل هذه الصفقات البارزة. علاوة على ذلك، فإن القرار النهائي سيعتمد على تعيين المدير الفني الدائم، حيث تقيّم الإدارة أداء مايكل كاريك المؤقت المثير للإعجاب مقابل إمكانية التعاقد مع مدرب من "النخبة".
أهداف بديلة مدرجة في القائمة المختصرة
وفي حال فشلوا في التعاقد مع أندرسون، فقد أعد مانشستر يونايتد قائمة مختصرة تضم مواهب أثبتت جدارتها في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويُعد كارلوس باليبا، لاعب برايتون، أحد الأسماء التي تمت مناقشتها داخليًا، حيث أجرى النادي استفسارًا مبدئيًا عبر وسيط. ومع ذلك، فإن أي صفقة لضم اللاعب الكاميروني ستكون باهظة التكلفة، حيث يُقال إن برايتون يقدر قيمة اللاعب بمبلغ ضخم يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما يتم النظر في ضم نجم كريستال بالاس آدم وارتون ولاعب نيوكاسل ساندرو تونالي. وبينما يحظى وارتون بالإعجاب بفضل مدى تمريراته، هناك تساؤلات حول ما إذا كان يناسب المواصفات البدنية المحددة التي يطلبها مانشستر يونايتد.
إعادة هيكلة الفريق وخطط الرحيل
ولتمويل هذه الخطوات الطموحة، يتوقع مانشستر يونايتد رحيل عدد من اللاعبين البارزين. فقد يتم التخلي عن كل من ماركوس راشفورد وراسموس هوجلوند لتعزيز ميزانية الانتقالات التي يتعين أن تغطي تكاليف التعاقد مع جناح أيسر جديد، وربما مدافع وسط أيضًا. كما يظل مستقبل هاري ماجواير موضوعًا ساخنًا، حيث يقترب من المراحل النهائية من المفاوضات بشأن عقد جديد محتمل مع النادي.
