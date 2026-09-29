مانشستر سيتي مستعد لخوض المعركة.. تعهد بالطعن قد ينقذ هالاند وزملائه!

وصلت الدراما عالية المخاطر المحيطة بمزاعم سوء السلوك المالي لنادي مانشستر سيتي إلى ذروة جديدة هذا الأسبوع، حيث اتخذ الرئيس التنفيذي سوريانو موقفًا استباقيًا خلال تجمع لكبار صنّاع القرار في كرة القدم الأوروبية.

وخلال حديثه في اجتماع مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم في كوبنهاجن، ووفقًا لما نقلته Sky Sports، خاطب سوريانو نظراءه برسالة تحدٍّ مطلق بشأن التحقيق الجاري في الممارسات التجارية للنادي. وبدلاً من التراجع في مواجهة التقارير المضرّة، استغلّ الرئيس التنفيذي لسيتي المنصة ليشير إلى أن البطل الحالي يستعد لصراع قانوني طويل الأمد قد يعيد رسم ملامح إدارة كرة القدم الإنجليزية لسنوات مقبلة.

وفي حين تجنّب سوريانو الأسئلة العلنية من وسائل الإعلام خارج مقر الاجتماع، فقد وُصفت اتصالاته الداخلية بأنها حازمة ولا تقبل المساومة. وأفادت التقارير بأنه سلّط الضوء على أن الاتهامات الموجّهة إلى النادي باتت في العلن منذ ثماني سنوات، ملمّحًا إلى أن التوصل إلى حل ما زال احتمالاً بعيد المنال. ويأتي هذا الإيجاز الداخلي في مرحلة حاسمة، عقب تقارير واسعة النطاق تفيد بأن محكمة تحكيم مستقلة توصّلت أخيرًا إلى قرار بشأن الاتهامات الـ115 التي وجّهها الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023.