Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
مانشستر سيتي، غوارديولا: "هل تشتت انتباهنا أثناء الإحماء بسبب أرسنال؟ لا أعرف، كنت أشرب بيرة. الآن يمكنكم انتقاد تشكيلتي"

تصريحات المدرب الإسباني بعد المباراة.

شهدت المؤتمر الصحفي الذي أعقب تعادل مانشستر سيتي مع وست هام بنتيجة 1-1 موقفاً غريباً. وقد أدى هذا التعادل إلى إعاقة طموحات «السيتيزنز» في اللحاق بأرسنال، الذي يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 9 نقاط (على الرغم من أن فريق غوارديولا قد خاض مباراة أقل ولا يزال أمامه مواجهة مباشرة مع «الغانرز»).

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أجاب بيب غوارديولا على أسئلة الصحفيين الحاضرين، وأثارت إحدى تصريحاته دهشة الحاضرين. فقد سُئل المدرب الإسباني عما إذا كان لاعبوه، أثناء الإحماء، مشتتين بنتيجة مباراة أرسنال، فوضح المدرب الإسباني الموقف قائلاً: "كنت أشرب بيرة قبل المباراة، لذا لم أرَ اللاعبين. لا أعرف ماذا كانوا يفعلون. كانوا منشغلين بالإحماء. بالطبع كان من الأفضل ألا يفوز أرسنال، لكن هذه الأمور تحدث".

  • "انتقدوني بسبب تعليمي"

    وبعد ذلك، أوضح غوارديولا (الذي لم يكن على مقاعد البدلاء بسبب الإيقاف الذي تعرض له في كأس الاتحاد الإنجليزي) كيف يمكن الآن انتقاده بسبب اختياراته في تشكيلة الفريق: "تشكيلة خاطئة. يمكنكم الآن انتقادي بلا رحمة، فأنا أستحق ذلك. نحن نفتقر إلى الهدف. كرة القدم غير متوقعة. هناك مباريات تسيطر فيها على كل شيء، لكنهم يسجلون في أول فرصة. نحن نصنع الكثير من الفرص، لكننا لا نحولها إلى أهداف كافية. هذه المجموعة تستحق نصبًا تذكاريًا لما تبذله من جهد، فهي تقاتل حتى النهاية، لكننا نفتقد تلك الشرارة اللازمة لإنهاء المباريات".

    وأخيرًا، تعليق على فرصة العودة: "الأمر أكثر تعقيدًا، لم يعد الأمر يعتمد علينا وحدنا. لكننا لعبنا مباراة أقل، وعليهم أن يأتوا إلى ملعبنا".

    • إعلان
