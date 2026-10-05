منافسًا نجم مانشستر سيتي وثنائي ريال مدريد .. باو كوبارسي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة «جولدن بوي» لعام 2026

أصبح «كوبارسي»، النجم الصاعد في صفوف برشلونة، الاسم الذي لا يغيب عن ألسنة الجميع بعد أن تم تأكيده كمرشح رئيسي لجائزة «جولدن بوي» لعام 2026. وقد شهد هذا المدافع البالغ من العمر 19 عامًا صعودًا صاروخيًا، حيث أثبت نفسه كركيزة أساسية في دفاع البلوجرانا ولعب دورًا محوريًا في فوز إسبانيا بكأس العالم.

وبعد أن تم تكريمه بالفعل كأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026، يُتوقع الآن على نطاق واسع أن يفوز كوبارسي بالجائزة التي أنشأتها صحيفة«توتو سبورت» لتكريم أفضل المواهب تحت سن 21 عامًا التي تلعب في أوروبا.

وتتسم عملية الاختيار لهذه الجائزة الفردية المرموقة بالصرامة، حيث تُستخدم «مؤشر جولدن بوي» الذي طورته مؤسسة «فوتبول بنشمارك». وتقوم هذه المنهجية بتقييم اللاعبين بناءً على ثلاثة محاور محددة: أدائهم الرياضي، وإجمالي الدقائق التي قضوها على أرض الملعب، والقوة النسبية لناديهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق معيار إضافي مركب لمراعاة الإنجازات التي حققوها في المسابقات الأوروبية والدولية.