مانشستر سيتي وبرينتفورد | هالاند "المفترس" يحافظ على أمل جوارديولا.. ومرموش "الضحية" يبتسم أخيرًا!

على الرغم من السيطرة الكاسحة لمانشستر سيتي في الشوط الأول، إلا أن الفريق واجه تنظيماً دفاعياً معقداً من برينتفورد، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي رغم بلوغ الأهداف المتوقعة للسيتي (1.13).

كانت التكتلات الدفاعية عائقاً أمام هجوم السيتي الذي اكتفى بتسديدتين على المرمى من جانب هالاند. لكن في الشوط الثاني، تغيرت المعادلة تماماً؛ حيث استغل بيب جوارديولا مساحات الخصم بشكل أفضل، وتمكن الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من فك شفرة الدفاع بهدف رائع في الدقيقة 60.

هذا الهدف أربك حسابات برينتفورد، ليظهر بعدها إرلينج هالاند بشراسته المعهودة، مترجماً أفضليته بهدف ثانٍ أمّن به نتيجة المباراة وأثبت أن السيتي يعرف دائماً متى وكيف يضرب، قبل أن يشترك النجم النرويجي مع صديقه المصري عمر مرموش في إطلاق رصالة الرحمة على رجال برينتفورد.