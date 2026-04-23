Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025

"محادثات إيجابية" .. مانشستر سيتي يتحرك نحو إنزو ماريسكا تمهيدًا لرحيل بيب جوارديولا

أفادت تقارير أن نادي مانشستر سيتي أجرى "محادثات إيجابية" بشأن التعاقد مع المدرب السابق لتشيلسي، إنزو ماريسكا.

وفي ظل استمرار التكهنات المكثفة حول مستقبل بيب جوارديولا مع اقتراب انتهاء عقده الحالي، بدأت إدارة النادي في وضع خطة لتعاقبه قد تشهد عودة وجه مألوف إلى ملعب الاتحاد.

    وفقًا لصحيفة «ذا جارديان»، بدأ نادي مانشستر سيتي رسميًا العملية الحساسة المتمثلة في التخطيط لمستقبل النادي بعد رحيل جوارديولا، حيث برز ماريسكا كمرشح رئيسي لتولي دفة القيادة. وأجرى النادي «محادثات إيجابية» بشأن المدرب الإيطالي، وسط تكهنات متزايدة بأن جوارديولا سيغادر النادي هذا الصيف.

    وفي حين لا تزال الإدارة متفائلة بأن الكتالوني سيستمر حتى نهاية عقده في عام 2027، إلا أنها لا تريد المجازفة. وتصر القيادة في ملعب الاتحاد على تجنب حالة عدم الاستقرار التي عانت منها أندية كبرى أخرى عقب رحيل مدربين أثروا في عصرهم، واختارت صياغة خطة خلافة طويلة الأمد مسبقاً.


    صلة ماريسكا

    يُعد ماريسكا شخصية معروفة جيدًا لدى إدارة نادي مانشستر سيتي، حيث حظي بتقدير كبير خلال الفترة التي قضاها كمدرب لفريق تحت 23 عامًا بالنادي قبل أن يتم ترقيته للعمل مباشرة مع الفريق الأول. وتوجت مسيرته الصاعدة داخل الجهاز الفني بتولي منصب مساعد جوارديولا خلال الموسم التاريخي الذي حقق فيه النادي الثلاثية في موسم 2022-2023.


    بعد أن قاد ليستر إلى لقب دوري الدرجة الثانية في عام 2024 في أول تجربة له كمدرب رئيسي، حل ماريسكا محل ماوريسيو بوتشيتينو في تشيلسي، حيث حقق موسمًا أولًا حافلًا بالبطولات.

    خلال عامه الأول، ضمن تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا وحقق لقبين هما دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، على الرغم من أن موسمه الثاني انتهى بشكل مفاجئ برحيله المفاجئ في يناير.

    وعلى الرغم من رحيله، لا يزال ماريسكا يحظى بتقدير كبير من قبل اللاعبين؛ فقد أشاد كل من إنزو فرنانديز ومارك كوكوريلا مؤخرًا بأساليب مدربهم السابق.

    تقول صحيفة "ذا جارديان" إن أي محاولة من جانب مانشستر سيتي للتعاقد مع ماريسكا قد تكون معقدة بسبب التزاماته التعاقدية مع تشيلسي، حيث غادر النادي قبل انتهاء عقده بثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى خيار النادي لتمديد العقد لمدة عام إضافي.


    مستقبل جوارديولا المجهول

    يتزامن توقيت هذه المحادثات مع تزايد الغموض حول خطط جوارديولا نفسه. فقد أمضى المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ ما يقرب من عقد من الزمن في مانشستر، حيث حصد 18 لقبًا مذهلاً، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

    على الرغم من التكهنات حول مستقبله، لا يزال تركيزه حاداً، حيث يتصدر مانشستر سيتي حالياً جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن آرسنال مع بقاء خمس مباريات فقط، ولديه مباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون هذا الأسبوع.

    في حين أشار جوارديولا مراراً إلى أنه سعيد في النادي، إلا أنه ألمح أيضاً إلى رغبته في البحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر، ربما على الساحة الدولية.


