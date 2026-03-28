Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super League
مانشستر سيتي «أثبت قوته» بعد سحقه لمانشستر يونايتد، بينما تقترب فيفيان ميدما وزميلاتها من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات

اقترب مانشستر سيتي من الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ عقد من الزمن، بعد فوزه الساحق 3-0 على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد. وأثبتت فيفيان ميدما أنها كانت العامل الفارق في أداء مهيمن خلال الشوط الأول، لم يستطع «الشياطين الحمر» الرد عليه أمام جماهيرهم.

  • المدينة تسيطر في عرض فني رائع بيوم الديربي

    سجلت النجمة الهولندية ميدما هدفين في الشوط الأول لتسكت جماهير الفريق المضيف وتمنح مانشستر سيتي السيطرة الكاملة على المباراة. وبطبيعة الحال، أعرب المدرب أندريه يجلرتز عن سعادته البالغة بالأداء، مشيرًا إلى أن فريقه نفذ خطته التكتيكية «بثقة وإيمان كبيرين» على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.

    جيجلرتز يشيد بالأداء «المذهل» في الشوط الأول

    "الطقس لم يكن في صالحنا"، قال جيجلرتز مازحاً وهو يبدأ مؤتمره الصحفي بعد المباراة بعيداً عن الرياح والأمطار. ومع ذلك، فإن الأداء على أرض الملعب لم يكن مزحة على الإطلاق. ووصف مدرب "السيتي" الدقائق الـ45 الأولى بأنها "من أفضل" ما شاهده من فريقه. فقد سيطر فريقه على كل جوانب المباراة، تاركاً "يونايتد" يلاحق الظلال أمام جماهيره.

    "بالتأكيد، استمتعت بذلك"، أضاف جيجلرتز. "لم يكن الأمر مريحاً، لأنه لا يكون كذلك أبداً بالنسبة للمدرب، لكنني شعرت أننا كنا نسيطر على المباراة. كان اللاعبون يستمتعون بإيجاد حلول للعديد من الأمور. صنعوا فرصاً. كانت مباراة رائعة. كان من الرائع مشاهدتها والمشاركة فيها".

    كان هذا السيطرة سمة مميزة لموسم مانشستر سيتي، الذي شهد سلسلة انتصارات متتالية في 13 مباراة بين سبتمبر وفبراير.


    أثبت فريق «سيتي» أنه أفضل فريق في البلاد هذا الموسم، مستفيداً من عمق تشكيلته وغياب الانشغالات الأوروبية. ومع وجود لاعبات مثل أليكس غرينوود التي تقود خط الدفاع ويوي هاسيغاوا التي تتحكم في وسط الملعب، بدت الفجوة بين الفريقين المتنافسين في مانشستر أوسع من أي وقت مضى. ويعتقد جيجلرتز أن الطريقة التي تحقق بها الفريق الفوز تبعث برسالة واضحة إلى بقية فرق الدوري.

    "أنا أؤمن حقاً بمجموعة لاعباتي، بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه. إذا لعبنا بهذه الثقة، فستجد العديد من الفرق صعوبة في مواجهتنا"، أوضح المدرب. "لا يزال من الممكن أن تحدث تطورات في المباريات الثلاث المتبقية وعلينا أن نحافظ على أدائنا، لكنني لا أرى أن الضغط كبير جداً لأننا نتعامل مع الأمر بصراحة. وقد أبدت اللاعبات براعة كبيرة في التعامل معه. الفوز بمباراة أمر، لكن الفوز بالطريقة التي نفوز بها – من خلال إرسال رسالة – بالطبع، هذا يجلب الثقة".


    التعامل مع ضغوط المرحلة الأخيرة

    بعد أن خسر الفريق اللقب بفارق الأهداف في موسم 2023-2024، يبدو أن «سيتي» قد تعلم من خيبات الأمل السابقة. فبدلاً من أن يذبل الفريق تحت أضواء الكشافات، يبدو أن الضغط قد حفز اللاعبين. واعترف جيجلرتز بأنه في حين يحاول المدربون الحفاظ على رباطة الجأش، فإن الثقة الداخلية لدى اللاعبين هي ما يميزهم عن منافسيهم.

    وقال جيجلرتز: "إنهم يؤمنون بشدة بما نقوم به وبقدرات كل زميل في الفريق، مما يمنحهم الثقة في المباراة بأننا سنجد طريقة للفوز". "نتحدث عن مدى براعتنا كمدربين، لكننا أظهرنا الآن أنه عندما نكون في أعلى مستوياتنا، فإن قلة من الفرق تصل إلى هذا المستوى. نحن جميعًا نشعر بقدر بسيط من الضغط على المجموعة. لقد تحدثنا عن ذلك، وهذا أمر طبيعي. لكن لا يزال بإمكاننا القيام بالأشياء التي نجيدها، وإذا تمكنت من التعامل مع ذلك، وشعرت أيضًا أن هناك لاعبين رائعين من حولك، يصبح التعامل مع الأمر أسهل. هذا ما فعلناه طوال الوقت. بالطبع، إن القدرة على التعامل مع ذلك تعني شيئًا. إن الاستمرار في الأداء الجيد يظهر شيئًا عن الفريق".

دوري أبطال أوروبا للسيدات
بايرن ميونخ للسيدات crest
بايرن ميونخ للسيدات
FCB
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
MAN
كأس الاتحاد الانجليزي
Birmingham City Women crest
Birmingham City Women
BIC
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
MCI