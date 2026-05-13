Pep Guardiola Omar Marmoush
أحمد فرهود

لا يأس مع الحياة: مانشستر سيتي فاز لكن "آرسنال لن يكون حزينًا".. وعمر مرموش "يسوّق نفسه" ضد كريستال بالاس

3 نقاط غالية للسيتزنس في صراع الدوري.. ولكن!

"لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس".. مقولة خالدة تحث على الأمل والمثابرة؛ حيث يسير عليها العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في الوقت الحالي.

مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، يعلم أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، لم يعد في يده الآن؛ ولكنه لا يزال يُقاتل، على أمل حدوث المفاجأة في النهاية.

وفاز مانشستر سيتي (3-0) على ضيفه كريستال بالاس، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي.

ثلاثية السيتزنس؛ جاءت عن طريق كل من "أنطوان سيمينيو، عمر مرموش وسافينيو"، في الدقائق 32 و40 و84 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل مانشستر سيتي إلى نقطته الـ77، في "وصافة" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ وبفارق نقطتين عن نادي آرسنال "المتصدر"، قبل جولتين من النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس..

    مباراة إنجليزية بـ"طابع ودي".. لهذه الأسباب!

    مباراة ناديي مانشستر سيتي وكريستال بالاس، المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ كانت أشبه بـ"الودية"، أكثر من كونها رسمية في البطولة المحلية الأقوى أوروبيًا.

    نعم.. هذه حقيقة شاهدناها في معظم دقائق اللعب، خلال مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس؛ وذلك على النحو التالي:

    * مانشستر سيتي: السيطرة على الكرة كـ"المعتاد"؛ مع محاولة الفوز بأقل مجهود ممكن.

    * كريستال بالاس: الاعتماد على التأمين الدفاعي مع المرتدات؛ حيث كانت المباراة لا تعني الكثير له.

    ورغم أن السيتزنس لا يزال يُقاتل على لقب الدوري؛ إلا أنه لديه نهائي بعد 3 أيام من الآن ضد نادي تشيلسي، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

    لذا.. أراد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، تحقيق النقاط الثلاث ضد كريستال بالاس، لكن مع عدم بذل مجهود كبير.

    أما كريستال بالاس، فهو ضمن البقاء في الدوري ولا ينافس على أي مركز ما؛ لذلك فتركيزه منصبًا بالكامل على نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ضد نادي رايو فاييكانو الإسباني.

    هذا النهائي سيكون يوم 27 مايو القادم؛ وبالتالي فهو الشغل الشاغل للجميع، داخل فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم.

    آرسنال "لن يكون حزينًا" بعد ما شاهده من كريستال بالاس!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لا ننسى أن نادي كريستال بالاس، لا يزال أمامه مباراة ضد المنافس الآخر على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وهو العملاق اللندني آرسنال.

    والمثير في الأمر أن لقاء آرسنال؛ سيكون قبل 3 أيام فقط من مباراة كريستال بالاس ضد نادي رايو فاييكانو الإسباني، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

    وإذا كُنا شعرنا منذ يوم 13 مايو، خلال مواجهة نادي مانشستر سيتي، أن كريستال بالاس يُفكر في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أكثر من أي شيء آخر؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: "ماذا سيكون حاله عند مواجهة آرسنال في الجولة (38) الأخيرة؟!".

    البعض قد يقول إن آرسنال نفسه، سيكون مشغولًا بنهائي دوري أبطال أوروبا، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لكننا لا ننسى بعض الحقائق المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: آرسنال سيكون أمامه 6 أيام تقريبًا؛ قبل النهائي الأوروبي.

    * ثانيًا: آرسنال إذا وصل إلى مباراة كريستال وهو لم يحسم لقب الدوري بعد؛ سيفعل كل شيء للفوز، بعد سنوات طويلة من الغياب عن المنصة المحلية.

    وأفضل سيناريو للآرسنال بالطبع، هو حسم لقب الدوري في الجولة 37؛ بفوزه على نادي بيرنلي، وخسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث.

    لكن إذا وصل ضد بالاس، وهو يحتاج للفوز من أجل التتويج باللقب، فإنه قد لا يجد صعوبة كبيرة؛ خاصة في ظل انشغال الخصم، بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

    عمر مرموش يسوّق نفسه ضد كريستال بالاس

    الآن.. لننتقل إلى النجم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي؛ والذي سجل هدفًا في الفوز (3-0) على فريق كريستال بالاس، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    مرموش لم يقدّم مستوى مبهر ضد كريستال بالاس؛ ولكنه سجل هدفًا شخصيًا مهمًا، للأسباب التالية:

    * أولًا: التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي؛ لأول مرة خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    * ثانيًا: ارتفاع الروح المعنوية واكتساب الثقة؛ قبل المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثالثًا: تأكيد جديد على التحسُن النسبي في الفترة الأخيرة؛ بعد بداية سيئة للغاية مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي.

    وأساسًا.. تألُق مرموش في هذه الفترة مهم جدًا؛ من أجل إقناع مانشستر سيتي بإعادة النظر في التخلي عنه، أو تسويق نفسه بقوة قبل فتح باب الميركاتو الصيفي.

    يوشكو جفارديولا.. عودة مُتأخرة لكنها قد تساعد سيتي كثيرًا

    أخيرًا.. لا يُمكن إنهاء تقريرنا دون الحديث عن الكرواتي يوشكو جفارديول، مدافع وظهير أيسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    جفارديول عاد إلى مانشستر سيتي، خلال مواجهة نادي كريستال بالاس؛ وذلك بعد غياب أكثر من 4 أشهر، بسبب الإصابة.

    ورغم أننا شاهدنا بعض التردد في أداء جفارديول؛ إلا أن عودة هذا اللاعب أضافت الكثير إلى مانشستر سيتي، خاصة الآتي:

    * أولًا: الانطلاقات الهجومية من الخلف إلى الأمام.

    * ثانيًا: التمريرات الأمامية وبناء اللعب.

    * ثالثًا: الدخول من الطرف للعمق.

    نعم.. عودة جفارديول جاءت متأخرة، ولكنها على الأقل قد تمنح لقبًا للسيتزنس، عندما يواجه نادي تشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؛ مع انتظار المفاجآت، وربما خطف الدوري من العملاق اللندني آرسنال.