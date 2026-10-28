مانشستر سيتي ينجو دون هالاند: "أندية المتعة" تكشف عيوب إنزو ماريسكا.. وجيرونيمو رولي رحل خائبًا وعاد بطلًا أمام برايتون!

«لم نمت.. ولا زلنا ننافس على كافة الألقاب»؛ هكذا أعلنها العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي ضد نادي برايتون، مساء يوم الأربعاء.

نعم.. مانشستر سيتي عانى ضد برايتون؛ وذلك قبل أن يفوز بـ"ركلات الجزاء" عقب التعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

وتقدم فريق برايتون الأول لكرة القدم، "مرتين" في هذه المباراة المثيرة؛ قبل أن يعود مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا.

ثنائية برايتون جاءت بواسطة المالي مالك يالكويي والإنجليزي جورجينيو روتر، في الدقيقتين 30 و47؛ بينما أحرز للسيتزنس كل من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والبرازيلي فيتور ريس، في الدقيقتين 40 و72.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز مانشستر سيتي على برايتون..