Getty Images Sport
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مانزامبي يتخذ قراره النهائي.. نجم أستون فيلا يحدد موقفه من اهتمام ليفربول وبرشلونة!
مانزامبي يلتزم بأستون فيلا
لا يملك مانزامبي أي خطط فورية لمغادرة أستون فيلا، ما يشكل ضربة لعدد من الأندية الراغبة في ضمه. انضم لاعب الوسط إلى النادي قادمًا من فرايبورج مقابل 60 مليون يورو في يوليو، وربط مستقبله بعقد يمتد حتى يونيو 2031. ورغم أن طموحه هو اللعب في نهاية المطاف على أعلى المستويات، يفيد التقرير بأن اللاعب الشاب سعيد للغاية بقراره الانضمام إلى فيلا والعمل تحت قيادة إيمري.
- Getty Images Sport
ليفربول يراقب لاعب الوسط
ارتبط اسم اللاعب بقوة بالانتقال إلى ليفربول، حيث يرغب المدرب أندوني إيرولا في ضمه إلى أنفيلد. وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن، فإن مستواه نال إعجاب مدرب ليفربول وطاقمه الفني. علاوة على ذلك، يزعم مطلعون سويسريون أن إدارة أنفيلد أعلنت عن نيتها متابعة تطور لاعب الوسط على مدار الموسم تمهيداً للانقضاض عليه في الصيف المقبل.
عمالقة أوروبا يحومون حول النجم
وإلى جانب ليفربول، فإن كلًا من برشلونة وبايرن ميونخ قد انتبها إلى الأداء المبهر الذي قدّمه الدولي السويسري. فبايرن يعرفه جيدًا منذ فترته مع فرايبورج، ولا يزال من المعجبين الكبار به.
وفي الوقت ذاته، أُعجب برشلونة أيضًا بانتقاله السلس إلى كرة القدم الإنجليزية. فقد سجّل هدفين وصنع هدفين في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. علاوة على ذلك، تألق لاعب الوسط في الفوز بنتيجة 6-0 في دوري أبطال أوروبا على فنربخشة، مساهمًا بهدف وتمريرة حاسمة. كما سجّل هدف الفوز الحاسم في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 على نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت، ليعزّز بذلك أهميته لدى أستون فيلا.
- AFP
ما هو مستقبل مانزامبي؟
سيسعى للحفاظ على مستواه الرائع مع مواصلة أستون فيلا مشوارهم المحلي. ومع إيمان اللاعب الراسخ بأن البقاء يوفر بيئة مثالية للتعلم من إيمري، سيتعين على ليفربول وبرشلونة التحلي بالصبر قبل التقدم بأي عرض رسمي في المستقبل.
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