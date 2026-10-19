مانزامبي يتخذ قراره النهائي.. نجم أستون فيلا يحدد موقفه من اهتمام ليفربول وبرشلونة!

وإلى جانب ليفربول، فإن كلًا من برشلونة وبايرن ميونخ قد انتبها إلى الأداء المبهر الذي قدّمه الدولي السويسري. فبايرن يعرفه جيدًا منذ فترته مع فرايبورج، ولا يزال من المعجبين الكبار به.

وفي الوقت ذاته، أُعجب برشلونة أيضًا بانتقاله السلس إلى كرة القدم الإنجليزية. فقد سجّل هدفين وصنع هدفين في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. علاوة على ذلك، تألق لاعب الوسط في الفوز بنتيجة 6-0 في دوري أبطال أوروبا على فنربخشة، مساهمًا بهدف وتمريرة حاسمة. كما سجّل هدف الفوز الحاسم في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 على نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت، ليعزّز بذلك أهميته لدى أستون فيلا.