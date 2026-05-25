مالك نوتنجهام يضرب من جديد.. تشاجر مع ابن شقيق رئيس الوزراء اليوناني وتمزق قميصه!

كان مالك ناديي نوتنجهام فورست وأولمبياكوس يحضر مباراة كرة سلة حاسمة في بيرايوس عندما تصاعدت التوترات في قسم كبار الشخصيات.

وتشير تقارير شهود العيان إلى أن الأجواء أصبحت عدائية بين ماريناكيس وجريجوريس ديميترياديس، الذي كان في السابق شخصية بارزة في الحكومة اليونانية وهو ابن شقيق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ووفقًا لصحيفة "تيليغراف"، فإن المواجهة، التي بدأت على ما يبدو كنزاع لفظي، تصاعدت بسرعة لتتحول إلى شجار جسدي صدم الحاضرين.

واضطر أفراد الأمن للتدخل لفصل الطرفين المتنازعين، حيث كان الوضع يهدد بالخروج عن السيطرة أمام أعين الجمهور.



