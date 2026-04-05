تصرف "لا أخلاقي" من مالكوم تجاه لاعب التعاون .. و"4 مخالفات لروبن نيفيش تستوجب العقوبة"

الجناح البرازيلي مالكوم كان أكثر لاعبي الهلال غضبًا بعد التعادل وخسارة نقطتين أمام التعاون، فنال مارين نيتكوف؛ لاعب الخصم، نصيبه من هذا الغضب..

فيصل السليم، مراسل قناة "الإخبارية"، نشر فيديو لمحترف الهلال، رفقة بيتكوف، يزعم خلاله أن الأخير طلب قميص الأول بعد نهاية المباراة، وهو الطلب الذي رفضه مالكوم.

طريقة مالكوم في الرفض هي ما أثارت الهجوم عليه، حيث تعمد الإشارة بيده بطريقة لا تحمل أي احترام لبيتكوف، ورغم محاولة زميله محمد كنو تهدئته إلا أن الأول كرر إشارات، ما دفع لاعب التعاون للرحيل من أمامه.



