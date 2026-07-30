مالديني هرب إلى إبيزا .. "أسطورة" شجاعة أم هارب لا يتحمل المسؤوليات؟

في مطلع صيف 2023، قرر مالديني الهرب إلى "إبيزا"، وذلك بعد استقالته رسميًا من منصبه كمدير رياضي رفقة ريكي ماسارا في ميلان.

رحل مالديني وماسارا عقب أن أعادا الروسونيري لمنصات التتويج وحقق الفريق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب، وضد الغريم الأقوى فنيًا واقتصاديًا وقتها إنتر، وعزا الكثيرون وقتها الأمر لمشروع مالديني الإداري الذي بدأ في 2018 بتوكيل من الملاك الجدد إليوت.

رحلات مالديني إلى إبيزا لم تكن كلها بغرض الهروب، فمن وراء بعضها جاءت صفقات مثل تيو هيرنانديز والاجتماع الشهير بين الثنائي هناك لحسم الصفقة، ولكن في صيف 2023 رحل مالديني نحو إبيزا بلا رجعة، وذلك عقب خلافه مع جيري كاردينالي مالك ميلان على الصلاحيات، والأموال المخصصة وقتها من رجل الأعمال الأمريكي وإدارته من أجل سوق الانتقالات ودعم بطل إيطاليا، الفريق الذي وُصف تتويجه باللقب وقتها بالمعجزة بالنظر للإمكانيات المحدودة ماديًا وفنيًا مقارنة بالمنافس الأساسي إنتر.

اجتمع الجميع وقتها على صحة قرار مالديني وماسارا بالرحيل، والأيام أثبتت صحة القرار، ميلان تراجع بشكل كبير مع إدارة كاردينالي، وخليفة مالديني مونكادا فشل في تقديم الإضافة، وحتى إدخال زلاتان إبراهيموفيتش كعنصر "ابن النادي" في وظيفة المستشار للعب على عواطف الجمهور عقب الإطاحة بالرمز لم ينجح، لتتأكد فكرة أن مالديني هو كان العنصر الأساسي في نجاح فريق ستيفانو بيولي وتتويجه بالسكوديتو.