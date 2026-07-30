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هيثم محمد

مالديني هرب إلى إبيزا .. "أسطورة" شجاعة أم هارب لا يتحمل المسؤوليات؟

فقرات ومقالات
باولو مالديني
إيطاليا
ميلان
الدوري الإيطالي

16 يومًا دامت تجربة مالديني الإدارية مع الأتزوري!

من يشجع ميلان أو يتابع كواليس الكرة الإيطالية عن قرب يعرف هذه المزحة جيدًا: "باولو مالديني طار إلى إبيزا"، هي عبارة عن مقطع صوتي لأغنية "stereo love" الشهيرة مع صورة لباولو مالديني على الشاطيء.



ذلك المقطع أصبح يستخدم للسخرية من أسطورة إيطاليا وميلان بسبب وجهة نظر البعض من المشجعين بأنه "هرب" من الروسونيري والمسؤوليات نحو حياة الحرية والرفاهية لأنه ليس بالرجل المناسب لتلك المناصب، والآن عاد المقطع بقوة عقب رحيله عن الاتحاد الإيطالي بعد تعيينه رفقة ليوناردو ب16 يومًا فقط!

  • Theo Hernandez Paolo Maldini MilanGetty/GOAL

    مالديني وميلان

    في مطلع صيف 2023، قرر مالديني الهرب إلى "إبيزا"، وذلك بعد استقالته رسميًا من منصبه كمدير رياضي رفقة ريكي ماسارا في ميلان.

    رحل مالديني وماسارا عقب أن أعادا الروسونيري لمنصات التتويج وحقق الفريق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب، وضد الغريم الأقوى فنيًا واقتصاديًا وقتها إنتر، وعزا الكثيرون وقتها الأمر لمشروع مالديني الإداري الذي بدأ في 2018 بتوكيل من الملاك الجدد إليوت.

    رحلات مالديني إلى إبيزا لم تكن كلها بغرض الهروب، فمن وراء بعضها جاءت صفقات مثل تيو هيرنانديز والاجتماع الشهير بين الثنائي هناك لحسم الصفقة، ولكن في صيف 2023 رحل مالديني نحو إبيزا بلا رجعة، وذلك عقب خلافه مع جيري كاردينالي مالك ميلان على الصلاحيات، والأموال المخصصة وقتها من رجل الأعمال الأمريكي وإدارته من أجل سوق الانتقالات ودعم بطل إيطاليا، الفريق الذي وُصف تتويجه باللقب وقتها بالمعجزة بالنظر للإمكانيات المحدودة ماديًا وفنيًا مقارنة بالمنافس الأساسي إنتر.

    اجتمع الجميع وقتها على صحة قرار مالديني وماسارا بالرحيل، والأيام أثبتت صحة القرار، ميلان تراجع بشكل كبير مع إدارة كاردينالي، وخليفة مالديني مونكادا فشل في تقديم الإضافة، وحتى إدخال زلاتان إبراهيموفيتش كعنصر "ابن النادي" في وظيفة المستشار للعب على عواطف الجمهور عقب الإطاحة بالرمز لم ينجح، لتتأكد فكرة أن مالديني هو كان العنصر الأساسي في نجاح فريق ستيفانو بيولي وتتويجه بالسكوديتو.

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    وماذا عن إيطاليا؟!

    16 يومًا عاصفة كانت عنوانًا لرحلة ثنائية مالديني وليوناردو في الاتحاد الإيطالي انتهت برحيل أسطورتي ميلان ورفض مقترحاتهما للمدير الفني الجديد للأتزوري، ووصول "المخضرم" كلاوديو رانييري في مكانهما.

    سبب الرحيل؟ أندريا بيرلو، اختار مالديني وليوناردو بيرلو لقيادة إيطاليا من مبدأ الثورة الشاملة، الابتعاد عن الوجوه القديمة والتقليدية والمقامرة على اسم شاب بعيد عن الساحة، مغامرة لم تعجب الكثيرون، ومنهم حتى مناصري مالديني بسبب قلة خبرة بيرلو وسجله التدريبي الفاشل والذي لا يجعله المرشح الأنسب لإعادة إيطاليا لمكانتها.

    رُفض ترشيح بيرلو بسبب روابطه الروسية "رسميًا"، وقيل إن ليوناردو ومالديني رشحا تياجو موتا كبديل, وبالطبع قبل بيرلو وموتا كانت المحاولة الشجاعة التي تحسب لهما مع بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي، ولكن رئيس الاتحاد مالاجو رفض موتا، ليقرر الثنائي الرحيل رسميًا ويأتي رانييري ويعود معه مانشيني معتذرًا!

    هنا اختلفت الآراء بخصوص رحيل مالديني عكس ما حدث في ميلان، البعض يعتبر الأمر شجاعة ورفض لاستمرار "النظام القديم" في فرض سطوته واتخاذ القرارات، والبعض الآخر اعتبر الأمر "هروبًا" جديدًا بدلًا من محاولة الصمود وإحداث التغيير، ليس فقط على صعيد المدير الفني الذي كان يعد تعيينه واحد من عدة مهام لمالديني مع إيطاليا وليس مهمته الوحيدة.

  • cm grafica maldini leonardoimago

    مالديني .. شجاع أم هارب؟

    لا اختلاف على مالديني من حيث المكانة واللاعب، ولكن الإداري ينقل لك شعورًا بأنه الشخص الذي لا يتماشى مع العصر، "المثالي" الذي يتمسك بقواعده والمباديء الخاصة به، ويرفض التنازل ولو شبر، ومن عاصر مالديني اللاعب سيعرف أنه كانت تلك صفاته دومًا، هو الذي رفض تحية "أولتراس" و"كورفا سود" ميلانو بسبب هجومهم عليه يوم اعتزاله، وهو الذي رفض توطيد علاقاته مع الأولتراس والنتيجة تدهور العلاقة بين الطرفين، ، وهو الذي أشاد بجماهير الغريم إنتر لتقديرها أساطيرها وخصومها.

    مالديني رجل صاحب قناعات محددة ويرفض أن يحيد عنها، ولذا عندما انتقل للعمل الإداري هو يعمل بنفس المبدأ، وهذا أمر لا يعيبه، ولكن ما يؤخذ عليه وهو الذي عايش اللعبة لأكثر من ثلاثين عامًا كان فيها من أبرز رجالها أنه يعلم أن المثالية قد تصلح في الميدان ولكن ليس في المكاتب حيث تُلعب السياسة وليس كرة القدم، وأن لابد من أخذ وجذب ومفاوضات لتسيير الأمور، والرأي الواحد حتى لو كان صحيحًا والأصلح لا يفوز دومًا، وأن التنازلات أحيانًا تكون مطلوبة.

    من جديد يعود مالديني إلى إبيزا وهذه المرة ربما بلا عودة من جديد لمجال كرة القدم لأن "الصناعة" الحالية التي تدير اللعبة لن تقبل برجل بقناعات مالديني، مهما كانت هالته ونجوميته وأسطورته.

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