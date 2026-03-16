ماكس داومان يثير إعجاب تييري هنري، لكن أسطورة أرسنال يوجه تحذيرًا إلى كرة القدم الإنجليزية بشأن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا
رد فعل هنري العاطفي على الهدف التاريخي
في لحظة درامية خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل نجم أرسنال الصاعد داومان اسمه في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هدفاً حسم الفوز بنتيجة 2-0 على إيفرتون. وبعمر لا يتجاوز 16 عاماً و73 يوماً، أصبح الجناح الأيمن الموهوب أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان داومان قد أحدث ضجة في كرة القدم الإنجليزية، حيث ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 15 عامًا. وبفضل هدفه الذي حطم الرقم القياسي، تجاوز الآن جيمس فوغان لاعب إيفرتون، الذي احتفظ بلقب أصغر هداف لأكثر من عقدين، مما يجعل داومان أصغر منه بأكثر من ستة أشهر عند تسجيله هذا الهدف التاريخي.
قال هنري أثناء ظهوره في برنامج "Monday Night Football" على قناة "سكاي سبورتس": "أشعر بالقشعريرة، لأكون صادقاً". "أشعر بالقشعريرة - لا أشعر بالقشعريرة غالبًا، لكنني أتذكر لحظتي الأولى، ومستوى التوقعات ذلك، وكنت أتعاطف معه. حتى لو لم تكن من مشجعي أرسنال، أعتقد أنه في تلك اللحظة بالذات، كان الجميع يتعاطف معه - وكانوا سعداء من أجله. وحتى (بغض النظر) عن أمر أرسنال... فقد جعلني أشعر بالقشعريرة".
تحذير شديد اللهجة لفريق «الغانرز»
على الرغم من حماسه الواضح إزاء الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا المراهق، سارع هنري إلى تهدئة الحماس المفرط بتوجيه تحذير هام بشأن إدارة اللاعب. وأصر الفرنسي، الذي شهد انطلاق واين روني المماثل على الساحة قبل عقود، على ضرورة توخي الحذر من جانب كل من النادي والمنتخب الوطني في التعامل مع مثل هذا الموهبة المبكرة.
وتابع هنري: "كنت موجوداً عندما حقق روني ذلك، ولو أخبرني أحدهم أنه سيحقق المسيرة التي حققها، لقلت: 'ربما'. لكن ما عليك فعله هو التأكد من أننا نستطيع حمايته طوال الطريق. لأننا نمتلك موهبة استثنائية هنا، ليس فقط بالنسبة لأرسنال، بل بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية. لكن دعونا لا نبالغ في حماسنا. هل أنا سعيد بوجوده في أرسنال؟ بالطبع أنا سعيد. لكننا نحتاج أيضًا إلى حمايته، وألا نبالغ في توقعاتنا بشأن ما يمكنه تحقيقه في وقت مبكر جدًا."
أرتيتا يشيد بمراهقه الذي غير مجرى المباراة
كان ميكيل أرتيتا متحمساً بنفس القدر في ثنائه، واصفاً هذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي بأنه «صانع الفارق» بعد الدور الحاسم الذي لعبه في تسجيل الهدف الأول، قبل أن يسجل هو نفسه هدفاً ساعد «المدفعجية» على توسيع فارق النقاط إلى تسع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع وست هام في وقت لاحق من المساء. وأشار المدرب إلى أن رباطة جأش داومان تحت الضغط هي ما يميزه عن اللاعبين الآخرين في سنه.
قال أرتيتا: "أعتقد أنه غير مجرى المباراة. في كل مرة حصل فيها على الكرة، أحدث فرقاً. بدا أننا كنا أكثر تهديداً. القيام بذلك في هذا العمر، وفي هذا السياق، وتحت هذا الضغط، هو أمر غير عادي. كان يتدرب في الأيام القليلة الماضية، وكان لديّ إحساس داخلي بأن هذه هي لحظته. ربما لأنه لا يبدو متأثرًا بالمناسبة أو اللحظة أو الظروف أو الخصم. إنه يلعب بطريقة طبيعية للغاية. يتخذ قرارات ليحدث فرقًا، وما قدمه كان مذهلاً. بعض الأشياء التي يفعلها، يفعلها في مواجهة هؤلاء المدافعين الذين يعدون من بين الأفضل في العالم. لذا، يمكنه فعل ذلك في مواجهة أي شخص آخر".
التعليم له الأولوية على سباق اللقب
على الرغم من أدائه البطولي على أرض الملعب، قد يواجه داومان قيودًا على وقت لعبه في الأسابيع المقبلة بسبب التزاماته خارج الملعب. وقد أشار روني، الذي حطم الأرقام القياسية سابقًا، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا عليه تحقيق إنجازات أكاديمية مهمة قبل أن يتمكن من الانخراط بشكل كامل في مسيرة «الآرسنال» نحو اللقب.
وأوضح روني: "يتمتع بجاذبية وثقة بالنفس، وكان الأمر كذلك في مباراة إيفرتون. (لكن) إذا كانت الدراسة هي الأولوية، فلا أعتقد أننا سنراه كثيرًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لديه امتحانات GCSE، وأنا متأكد من أن تعليمه مهم له ولعائلته أيضًا. لن يشارك بالقدر الذي قد يرغب فيه، لكن أمامه سنوات عديدة في المستقبل".
