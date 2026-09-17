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Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

"يمتلكان عدة تشابهات" .. نجم إسبانيا يضع لاعب آرسنال في مقارنة جريئة مع لامين يامال!

لامين يامال
ماكس داومان
ميكيل ميرينو
برشلونة
الدوري الإسباني
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز

طفرة مذهلة في مسيرة ماكس داومان

يعتقد لاعب وسط آرسنال ميكيل ميرينو أن النجم الشاب ماكس داومان يتشارك أوجه تشابه لافتة مع نجم برشلونة لامين يامال.

وقد أثنى الإسباني صاحب الخبرة بشدة على العقلية الجريئة والموهبة المذهلة للاعب الشاب، مرشحًا خريج أكاديمية النادي للتألق على أعلى المستويات.

  • موهبة خاصة تبرز في أرسنال

    أشاد ميرينو بموهبة أرسنال الشابة داومان. ويرى الدولي الإسباني أن هذا المراهق الذي يحظى بتقييم عالٍ يمتلك "موهبة لا تُصدّق"، وأنه يثبت بالفعل قدرته على مجاراة اللاعبين المحترفين الكبار.

    ويُعد دلومان أحدث خريجي أكاديمية آرسنال الذين يثيرون حماسة كبيرة لدى النادي. حتى إن تطوره السريع قد استدعى المقارنة بأحد أكثر المواهب الشابة إثارة في العالم.

    يرى ميرينو أوجه تشابه واضحة بين داومان وزميله في المنتخب يامال. فقد فرض هذا الجناح نفسه مع برشلونة وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، قبل أن يتألق في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024 وفوزها بـكأس العالم هذا الصيف.

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    الإبداع تحت أضواء الشهرة الساطعة

    وبحسب ميرينو، فإن العقلية الجريئة التي يتحلى بها داومان هي ما يجعله أكثر شبهًا بيامال. فقد أثبت كلا المراهقَين قدرتهما على اللعب دون خوف عند الصعود إلى مستوى الفريق الأول.

    وأوضح ميرينو قائلًا، وفقًا لما نقلته Sky Sports: «نعم، أستطيع القول إن هناك بعض أوجه التشابه من حيث الشخصية. إنهما لا يكترثان للأضواء، بل يتألقان حين يكون الضغط في أقصى درجاته، وهما دائمًا مستعدان للتحدي ولا يشعران بأي رهبة على الإطلاق، حتى في مواجهة أكبر الأسماء في اللعبة، لذا فهما متشابهان جدًا».

  • التمسك بالتواضع خلال صعود سريع

    على الرغم من قدراته الواضحة، لا يزال داومان متواضعًا في النادي. وأكد ميرينو أن دمج مثل هذه الموهبة الشابة يتطلب توازنًا دقيقًا بين التشجيع وإدراك الواقع.

    وأضاف ميرينو: "الشيء الجيد في هذا النوع من اللاعبين، لامين وماكس، أنهما مواهب استثنائية، لكنهم في الوقت ذاته متواضعون للغاية. إنهم حريصون دائمًا على التعلم والإصغاء إلى المخضرمين. وهذا أمر لا يُقدّر بثمن.

    "لذلك نحن سعداء جدًا بوجوده، لكنه يدرك في الوقت نفسه أننا هنا لمساعدته، وأحيانًا حتى عندما ندفعه قليلًا، فإنه يعلم أن ذلك لمصلحته. إنه فتى رائع للغاية.

    "إنه موهبة كبيرة، وعلينا الاعتناء به. علينا أن نواصل دفعه إلى الأمام. يحتاج إلى مواصلة التعلم، وأن يبقي عينيه وأذنيه مفتوحتين دائمًا. لا يزال هناك مجال كبير للتطور في العديد من الجوانب، وهو يعلم ذلك، لذا سنكون إلى جانبه لنحاول الوصول به إلى أفضل مستوياته."

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    فرصة نحو التطور

    قدّم داومان مؤخرًا أداءً رائعًا مع آرسنال ، حيث سجّل هدفين في الفوز بنتيجة 4–2 على إيبسويتش تاون في الدور الثالث من كأس كاراباو.

    ورغم أنه لم يضمن بعد دقائق منتظمة مع الفريق الأول، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا يركّز على مواصلة تطوّره مع فريق الشباب في أرسنال.

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