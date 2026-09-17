"يمتلكان عدة تشابهات" .. نجم إسبانيا يضع لاعب آرسنال في مقارنة جريئة مع لامين يامال!

على الرغم من قدراته الواضحة، لا يزال داومان متواضعًا في النادي. وأكد ميرينو أن دمج مثل هذه الموهبة الشابة يتطلب توازنًا دقيقًا بين التشجيع وإدراك الواقع.

وأضاف ميرينو: "الشيء الجيد في هذا النوع من اللاعبين، لامين وماكس، أنهما مواهب استثنائية، لكنهم في الوقت ذاته متواضعون للغاية. إنهم حريصون دائمًا على التعلم والإصغاء إلى المخضرمين. وهذا أمر لا يُقدّر بثمن.

"لذلك نحن سعداء جدًا بوجوده، لكنه يدرك في الوقت نفسه أننا هنا لمساعدته، وأحيانًا حتى عندما ندفعه قليلًا، فإنه يعلم أن ذلك لمصلحته. إنه فتى رائع للغاية.

"إنه موهبة كبيرة، وعلينا الاعتناء به. علينا أن نواصل دفعه إلى الأمام. يحتاج إلى مواصلة التعلم، وأن يبقي عينيه وأذنيه مفتوحتين دائمًا. لا يزال هناك مجال كبير للتطور في العديد من الجوانب، وهو يعلم ذلك، لذا سنكون إلى جانبه لنحاول الوصول به إلى أفضل مستوياته."